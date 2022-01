La pandèmia ha suposat un obstacle més per a la conciliació familiar i laboral

Amb la tornada a les classes els contagis entre els alumnes s'han disparat. Un altre dels punts que s'ha vist afectat és la conciliació familiar quan tens un fill positiu i ha d'estar confinat a casa. Per saber com han d'actuar davant d'aquesta situació parlarem amb la sociòloga de la universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret.

- Què poden fer els pares davant d'aquesta situació?

Aquesta situació que s'agreuja amb la covid-19, no és nova. Per començar ens hauria de fer reflexionar i es dona perquè no hem deixat espai ni temps per la cura. La nostra societat ha decidit en algun moment que aquesta situació sempre es pot externalitzar, és a dir, aquesta situació ha deixat en evidència com som una civilització que no deixem temps per la cura.

- Et refereixes al fet que la nostra productivitat no deixa espai a altres qüestions importants de la nostra vida com és la cura?

Exacte, són aspectes bàsics, les criatures necessiten a algú que estigui al seu costat per cuidar-lo, com també passa amb les persones adultes. A més a més se'ns ha complicat molt perquè els avis no ens poden donar un cop de mà amb aquesta situació.

- Clar, no es poden deixar amb els avis perquè són persones de risc.

Els avis porten el dia a dia de moltes criatures, però amb la pandèmia suposa un problema. Tot això ha deixat en evidència el mal sistema que teníem.

Un altre punt que demostren les dades és que es queden més dones que homes per cuidar dels nens quan estan malalts i modifiquen les seves feines laborals.

- Com a societat, quines conclusions hauríem de treure de la pandèmia?

Per millorar hauríem de fer una bona anàlisi i que l'administració pública s'arremangui i pensi quina és la millor manera per organitzar socialment tota mena de treballs tant el domèstic com el laboral.