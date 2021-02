La pandèmia ha incrementat el sedentarisme entre la població

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem del sedentarisme com a efecte secundari de la pandèmia de coronavirus. Ho fem amb el doctor Albert Lecube, de l'Hospital de Vilanova i vicepresident de la Societat Espanyola de Obesitat. Mai hem passat tant temps a casa com aquests últims mesos. Per aquest motiu calgui armar-se de força de voluntat per a evitar contreure malalties causades per la falta d'activitat física. Des que fa gairebé un any la pandèmia irrompés en la nostra vida quotidiana, ens hem tornat definitivament molt més casolans. Al cap i a la fi, és possible que mai hàgim passat tant temps a casa com aquests últims mesos. Les mesures adoptar per a frenar el ritme dels contagis han provocat que passem moltes més hores asseguts al sofà quan no davant del televisor o descansant en el llit. Això, evidentment, té un reflex en la nostra salut, ja que el sedentarisme és un dels principals indicatius d'un problema d'obesitat, que al seu torn condueix a altres malalties com a hipertensió o diabetis. A pesar que al principi ens prenguéssim l'exercici com una d'aquestes activitats imprescindibles per a realitzar a casa i matar el temps, les enquestes reflecteixen un descens de la salut general dels espanyols que sens dubte té a veure amb el fet que ara som molt més sedentaris. La Societat Espanyola d'Obesitat (SEDO) va publicar un estudi en el qual va deixar patent que més de la meitat dels espanyols, en concret un 56%, va realitzar molt menys exercici entre març i abril de l'any passat. Aquest descens d'activitat física va redundar en què el 44% de la població augmentés de pes durant la primera meitat de 2020.Un altre estudi, aquesta vegada de l'Institut Ipsos, assegura que Espanya és el país europeu on més ciutadans han engreixat des de març de 2020 (al voltant d'un 38%), enfront d'altres països com Itàlia (35%) o Gran Bretanya (32%). En general, un 31% de la població mundial reconeix haver guanyat pes. I és precisament la quantitat d'activitat física que realitzem un dels principals condicionants per a canviar aquestes dades alarmants i donar-los la volta. Hi ha infinitat d'estudis que atenen les millores per a la salut que té el fet de no portar una rutina sedentària.