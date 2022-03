La pandèmia ha afectat més les condiciones laborals de les dones que dels homes

La pandèmia ha tingut un gran impacte en l'àmbit del treball de les dones. Els brots han afectat especialment activitats econòmiques molt feminitzades, com la sanitat o els serveis socials. Aquestes són dades de l'informes anual sobre condicions d'ocupació i salut que realitza l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Avui parlem amb la Imma Cortés, que és cap del servei de Salut i Treball d'aquesta Agència de Salut Pública. Ella ens explica que “són dades del 2020, i es refereixen a persons que estaven treballant presencialment durant la pandèmia, i de totes aquestes persones a la ciutat de Barcelona, el 60% eren dones. I això és un tema molt rellevant, que té una lectura de gènere. Estem lluitant perquè les compensacions que puguin arribar a tot aquest col.lectiu de persones, majoritàriament dones, que es van infectar a la seva feina, arribi a tothom, i no com ara, que es va fer un Decret Llei que no protegeix igual a tothom, que deixa fora a les persones que treballaven, per exemple, a residències, o que feien la seva feina en servei domiciliari. Són col.lectius en situacions bastant precàries, i aquest reconeixement és molt important per elles”. Les dades encara ens diuen més coses, i és que el 27.2% de les dones van reduir les seves hores de feina remunerada, davant del 12,7% dels homes. “Sí, l'afectació no ha sigut igual entre homes i dones. SI bé és veritat que les mesures que es van prendre durant la pandèmia van afectar també als homes, per descomptat, però les dones s'han vist molt involcrades en els temes de ERTOS. El que s'ha vist clar és que les persones que estaven treballant en les fases més dures del confinament, en els homes les hores de treball van canviar poc, mentre que en les dones, o van augmentar més aquestes hores, especialment a serveis com el sanitari, que es va veure molt pressionat, o bé van reduir la seva jornada molt més del que ho van fer els homes”.