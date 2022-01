Pablo Milanés, sis dècades com a cantautor

El cantautor Pablo Milanés presentarà el dimecres 26 de gener al festival Mil·lenni al Palau de la Música la seva nova gira "Días de Luz". Aquesta vegada, des d'una reflexió més íntima i alhora esperançadora. L'artista cubà de 78 anys pujarà a l'escenari amb les mateixes emocions i música que li van proporcionar el cantautor durant més de sis anys. Ens dona més detalls al mateix artista.



- Encara tens la mateixa il·lusió després de seixanta anys com a cantautor?



Si i encara tinc molts plans que tinc pendents que espero poder-los fer algun dia.



- Que trobarem en aquesta nova gira "Días de luz"?



El caràcter del títol havia de ser divertit i la gent quan vagi a veure'ns entendrà perquè té aquest nom. En aquesta gira descobrireu cançons velles que no es van donar a conèixer massa i cançons noves també.



- Quin és el secret per seguir amb aquesta vitalitat?



Quan un té aquest ofici, el domina i té tècnica, no és difícil fer front a aquesta feina.



- Quin repertori descobrirem a "Días de luz"?



Estaran amb mi Miguel Núñez i Claridad Verona, formem una mini banda de càmera, de vegades dels tres creem un ambient màgic, jo toco la guitarra, ella el chelo i ell el piano.



- Tens més de 400 cançons i estan publicades a totes les plataformes de música.



La veritat és que no em costa massa compondre una cançó i no soc l'únic, hi ha molta gent que està molt qualificada, però no és coneguda.



- Com veus el futur de la música?



El futur de la música no es fa en un dia, no sé fins a on arribaran les grans companyies amb els joves.