Oposició frontal als molins energètics de l'Albera

La llum torna a estar a preus històrics i existeix la preocupació de què es faci un mal ús de l'energia renovable. Parlarem amb el tècnic de defensa del territori IADEN, Raúl Domínguez.



- On està el problema en tot això?



És obvi que les renovables les hem d'implementar, no només per un tema de cost energètic sinó que també pel canvi climàtic. L'agència europea ens ha marcat uns objectius d'energies renovables o millor dit d'emissions de cara al 2030 al 2050 que evidentment hem de complir, però no és un debat entre renovables o no renovables sinó de com s'està fent aquesta transició energètica, aquí és on realment està el problema.



- No s'està fent bé aquesta transició?



Com s'està fent fins ara no, però hem de reconèixer el nou govern que ha entrat a la Generalitat té intenció de canviar els marcs legals els quals estem en aquesta situació i ens crea una certa confiança per poder canviar aquest problema. Per ara no hi ha una planificació darrere, és a dir, seria molt necessari que primer de tot hauríem de saber on ficar aquests molins de vent o aquestes plaques solars també haurien de planificar quins objectius energètics haurien d'assumir per 2030 - 2050 i com desenvolupar-ho.



- Vist des de fora sembla tot molt més fàcil que a la pràctica.



Alemanya fa anys que ho estan planificant a poc a poc, però a nosaltres anem tard i el que passa ara és que estan sortint projectes molt especulatius i ecològicament tenen una importància molt elevada com per exemple és la zona de l'Albera.