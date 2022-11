Onada de bronquiolitis que satura les urgències

Aquest any hi ha una passa de bronquiolitis que està afectant els més petits. L'atenció a urgències està saturada a causa d'aquest pic de casos. Parlarem amb el pediatre i doctor Ferran Moraga-Llop.



- Que és una bronquiolitis?



És la forma més greu de la infecció d'aquest virus respiratori sincitial. És un procés inflamatori de geologia infecciosa en els petits bronquis del pulmó, és a dir, les vies respiratòries dels pulmons no es van ramificant i acaben amb uns bronquis que es diuen bronquíols. Quan s'inflamen a causa de la infecció es transforma en bronquiolitis.



- Per què hi ha aquesta passa ara mateix i perquè està afectant tants nens?



És evident que hi ha un pic epidèmic molt important que està afectant molt a l'assistència primària, a urgències, com també l'atenció hospitalària. Aquest fenomen es veu cada any des de fa molt de temps, però a causa de la pandèmia, la infecció ha estat durant dos anys molt menys freqüent, per aquest motiu hi ha molts nens sobretot de 2 de 4 anys que estan com es sol dir amb un deute immunològic perquè no van patir la malaltia des de petits i no estan parcialment immunitzats i això fa que la infecció sigui més freqüent.



- És greu la situació?



Potser comença a primer amb una infecció de les vies respiratòries superiors, és a dir, del nas i de la faringe que es manifesta en forma de mocs al nas i una tos que pot acabar de manera descendent inflamant els bronquíols i produir una insuficiència respiratòria, inclús també una pneumònia. Un tant per cent dels nens potser necessiten un ingrés a l'hospital i un percentatge molt petit acabaria ingressat a la unitat de cures intensives.No tan sols afecta els més petits, també hi ha casos en persones adultes.