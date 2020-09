L' OMS recomana no saludar amb el colze

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, el cap de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebrón, Tomàs Pumarola, ha dit que : “El coronavirus s’està adaptant al nostre organisme per sobreviure i que per aconseguir-ho està perdent agressivitat. El virus necessita sobreviure. No li interessa ser extraordinàriament agressiu perquè va en contra de la seva supervivència. És la tendència natural d’aquests virus”. El Dr. Pumarola li ha tret importancia al últim consell de l'OMS de no slaudar amb el colze . El viròlec ha dit que: “ Haurem d’acostumar-nos a conviure amb el virus i que anirà sent menys violent. Això també és útil per respondre un altre dels dubtes més comuns: és estacional el SARS CoV-2? Pumarola ha dit que un virus que irromp provocant una pandèmia no és estacional. És en el moment en què se li dificulta la transmissió que pot acabar esdevenint estacional. Els virus quan afecten per primera vegada no entenen d’estacionalitat, sinó només de dificultats. Quan se li posa dificultats per transmetre’s aleshores esdevé estacional i només es contagia quan les condicions li són més favorables”. El doctor Pomarola tambè s'ha referit a la immunització de grup. L’enigma –diu Pumarola– és veure “com es comportarà el virus quan un 70% de la població mundial tingui anticossos”: si serà capaç de mutar igual que fa el virus de la grip o no. En aquest cas caldrà anar adaptant la vacuna cada any. Pel que fa a la immunitat, no creu que duri més enllà d’un o dos anys. La immunitat no és de llarga durada. Més enllà d’un o dos anys no durarà.Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.