Obre portes el Saló de l'Ocupació a la fira de montjuïc

El Saló de l'Ocupació vol fer visible el potencial de qualsevol tipus de talent (jove, femení, digital, sènior, esportiu, científic, inclusiu, internacional...) i oferir orientació professional i eines per a la recerca de feina, així com donar a conèixer oficis, professionals i itineraris formatius, a més d’identificar oportunitats laborals en sectors claus i la possibilitat de contactar amb empreses i entitats que busquen incorporar personal a les seves organitzacions, com la plataforma Empresa-Ocupació que gestiona Barcelona Activa, entre altres propostes.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlar amb la directora del saló, Laura Pararols (àudio)

Oferirà fins a 150 activitats pensades per a persones que busquen feina o que volen reorientar la seva trajectòria professional. Hi ha programades més d'un centenar de taules rodones, tallers, xerrades, informació o assessorament individualitzat en diversos espais: (re)Orienta't (traçar el rumb laboral), Defensa (drets i deures laborals), (re)Descobreix (sortides professionals), Prepara't (per trobar feina) o Comparteix (experiències entre professionals de l’ocupació i l’orientació professional) i Emprendre (inspiració per engegar un negoci). Així, es podrà aprendre a afrontar una entrevista de treball o a fer un vídeocurriculum, participar en un procés de selecció, obtenir orientació laboral, rebre informació dels serveis públics d’ocupació, assistir a demostracions d'oficis, conèixer els recursos ocupacionals d’entitats de la ciutat o els programes d’inserció de col·lectius vulnerables.

A més, hi haurà sessions monogràfiques sobre sectors estratègics a la ciutat (economia blava, digital, videojocs, turisme o cures) que presentaran les seves oportunitats professionals, al mateix temps que es promourà el debat i networking entre les empreses sectorials i les persones que visitin el saló.

Entre elles, destaquen les IT Talks, vàries conferències on es donaran a conèixer les necessitats que tenen les empreses de videojocs; els principals reptes de la ciberseguretat; la digitalització del mercat laboral; o la intel·ligència artificial.

Igualment, la fira "Sí i Millor" que organitza la FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya) facilitarà entrevistes entre persones amb discapacitat i empreses interessades en contractar-les, a més de xerrades sobre la inserció laboral d'aquest col·lectiu o el cas d'èxit de la Casa Batlló que dona feina a persones neurodivergents.

L'accés per visitar Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació és gratuït, previ registre online. Tots dos esdeveniments, organitzats per Fira de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, com a promotor principal, tenen una important implicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Pimec, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona.

La celebració de Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació posarà punt i final a la BCN Talent, una iniciativa que tindrà lloc del 2 a l'11 de novembre en diversos emplaçaments de la ciutat i àrea metropolitana que inclou una vintena d'activitats gratuïtes organitzades per entitats i col·lectius empresarials per reflexionar, generar comunitat i prendre consciència del potencial transformador del talent.