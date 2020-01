Obre la "Biblioteca de les Coses"

Quantes coses tenim a casa que no fem servir? Una família actual viu envoltada d'entre 3.000 i 4.000 objectes que pràcticament no utiliza. Què podem fer amb això ? Doncs precisament per donar resposta a aquesta pregunta s'ha creat la primera Biblioteca de les Coses a Catalunya. La Fundació Rezero i Nusos Cooperativa ho han fet possible. La Rosa García és la directora de la Fundació Rezero i ha passat pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra.

“ Nosaltres hem creat la Biblioteca de les Coses, que serveix perque no hagis de comprar aquestes coses i després enmagatzemar-les a casa. És un pas previ. Estem envoltats de coses que no fem servir, o que utilitzem durant molt poc temps. Sempre posem l'exemple d'algunes eines, com el trepant, el que en castellà diem “taladro”. De fet hi ha un estudi que diu que l'utilizem una mitjana de 13 minuts a l'any. En general totes les eines de bricolatge de casa es calcula que s'utilitzen el 10% del temps pel que estan dissenyades”

Des del 24 de gener està en funcionament aquesta “Biblioteca de les Coses”. “Si, divendres passat la vam inaugurar. I qualsevol veí, veïna, pot venir. Si has de celebrar una festa a casa, en comptes de tirar de gots de plàstic, tenim tota una vaixella. Si has de fer bricolatge, tenim un munt d'eines. Un altre exemple pràctic: et fas mal a una cama, i durant un temps necessites crosses. Doncs les pots venir a buscar a la biblioteca i les tens el temps que les necessitis”

“La idea de crear un lloc d'intercanvi d'objectes ve d'altres experiències que hi han hagut a altres païssos. Anglaterra, Toronto, Berlín... nosaltres no hem inventat res. Però tenim tantes coses a casa, que vivim ofegats per tota una sèrie de productes que utilitzem molt poc temps. I ara que tothom està més sensibilitzat amb el tema de l'emergència climàtica, crec que cal donar pasos endavant en aquest sentit. De fet he llegit que només al darrer any s'han extret 100.000 milions de tones de recursos del planeta que serveixen per fabricar coses que, després, pràcticament no utilitzem. Gastem diners, i a més ens ocupen espai”.

La Biblioteca de les Coses es troba al barri de Sant Martí de Barcelona, al Centre Cívic Ca l'Isidret. Tothom que vulgui pot entrar a la web, bibliotecadelescoses.org i allà es poden veure tots els objectes que pot utilitzar la gent.