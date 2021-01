El nuevo accesorio que la DGT obligará a llevar en el coche: sustituirá al triángulo

El gobierno central aprobará durante los primeros meses del 2021 una nueva normativa viaria que introducirá algunos cambios importantes en la conducción de todos los vehículos. Hoy hablamos en Herrera a Cope Catalunya i Andorra del tema con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. La DGT ha preparado el Proyecto de Real Decreto del Auxilio en Carretera, que incluye un nuevo accesorio que todos los vehículos tendrán que tener para cumplir con las normas viarias, como pasa actualmente con el chaleco reflectante o el triángulo de seguridad.

UNA LUZ SUSTITUYE AL TRIÁNGULO

De hecho, este nuevo accesorio llegará para sustituir el triángulo, un accesorio que, si bien ha estado necesario para ayudar los conductores a señalizar un accidente, también se ha convertido en la causa de muchos atropellos mortales en medio de la carretera, puesto que los conductores que sufren una avería o un accidente tienen que abandonar su vehículo, recorrer varios metros por el arcén y colocar el triángulo para señalizar su posición. En cualquier caso, ya hace años que la DGT busca la forma de garantizar la seguridad del conductor y por fin ha encontrado la solución: una luz de emergencia que el conductor podrá activar sin tener que salir del vehículo. La nueva luz de emergencia obligatoria en todos los coches.Esta nueva luz de emergencia tiene que cumplir una serie de requisitos, que se exponen en el Proyecto de Real Decreto del Auxilio en Carretera. En primer lugar, se tratará de una luz de emergencia V-16, que todos los vehículos tendrán que tener obligatoriamente a partir del 2024. La DGT obligará a llevar una luz de emergencia que sustituirá el triángulo a partir del 2024. Hasta entonces, y después de que se apruebe su uso, los conductores podrán tener la luz de emergencia o el clásico triángulo de seguridad, pero siempre se tendrá que llevar un de estos accesorios.

¿CÓMO SERÁ Y SE USARÁ ESE NUEVO ACCESORIO?

¿Y como se usará esta luz? El procedimiento, según el que se ha avanzado por la DGT, será muy sencillo para el conductor. Habrá bastante con bajar la ventanilla del coche -la que dé a la carretera- y colocar encima el techo la luz, que quedará muy enganchada. De hecho, es muy similar a las luces de emergencias de la policía o los servicios de emergencias. Además, la luz de emergencia contará con un reflector parabólico que permitirá su visibilidad desde un kilómetro de distancia, incluso cuando las condiciones de visibilidad de la carretera no sean buenas. Tampoco habrá que conectar la luz con ningún cable, puesto que funcionará con baterías, e incluso podría llegar a usarse como linterna. Otro de los aspectos más destacables de la nueva luz de emergencia es que podrá conectarse al teléfono móvil o al coche a través del Bluetooth, de forma que en el momento de activarse se enviará automáticamente una solicitud de asistencia. Por otro lado, no está previsto eliminar el chaleco reflectante porque aunque no sea necesario salir del coche para señalizar, el conductor puede tener la necesidad de abandonar el vehículo por otras razones, y para poder hacerlo tiene que llevar el chaleco