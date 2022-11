Noves protestes a l'educació

La reunió de la Mesa sectorial entre els sindicats i Educació ha acabat sense acord. La trobada estava fixada en el marc de les negociacions sobre els punts que els van portar a les vagues del curs passat i que a dia d'avui encara no s'han concretat.

Segons ha explicat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió, el Departament no accepta ara com ara concretar ja per al curs vinent 2023-2024 alguna de les mesures que reclamen els sindicats.

Paral·lelament, el Departament defensa que ja ha fet una proposta “d’acostament”, la qual ha estat rebutjada, i recorda que no pot reflectir “tots els temes amb impacte econòmic” de cara a l’any vinent.

D'altra banda, Segura ha afirmat que la xifra avançada per Educació sobre la ràtio d'alumnes per docent del sistema públic -que baixarà de 10 amb l'entrada dels 3.566 professionals al gener- és una dada "falsejada".

En aquest sentit, ha al·legat que això no es tradueix en baixar la ràtio per aula i ha defensat que calen més docents.

Segura ha lamentat després de la reunió que la voluntat del Departament sigui “inexistent” i que es continuïn mantenint en la postura “de no situar res” pels pròxims comptes.

Per això ha criticat que mesures com el retorn de l’horari d’abans de les retallades, o la reducció de ràtio, es presentin com a noves, recordant que es tracta de temes englobats “dins dels pressupostos actuals, i no pas dels futurs que s’estan negociant”.

Per això, els sindicats han insistit que si es vol “augmentar el pressupost i caminar cap al 6%” no té sentit mantenir-se en una postura “immobilista”. “No hem pactat ni signat res. Hi haurà una altra Mesa el 14 de desembre, i ens haurem de mobilitzar per fer mes pressió”, ha reblat la portaveu d'USTEC.

Entre les mesures que consideren indispensables per arribar a un acord hi ha la de retornar als sis anys el primer sexenni; un pacte d’estabilitat per aquelles persones que estan en abús de temporalitat; l’equiparació salarial del personal tècnic de la FP a la secundaria o la reducció de les dues hores lectives al professorat major de 55 anys.

“Tenim molts altres temes, i no pensem cedir de cap manera perquè considerem que el Departament no té voluntat de revertir aquestes retallades que portem arrossegant durant tants anys”, ha afegit Segura.

També ha assenyalat que els sindicats s’estan reunint amb tots els grups polítics “perquè donin suport” a les seves demandes.

En aquest sentit, Segura ha assenyalat que sempre que hi ha una negociació de pressupostos acaben fent el mateix. “Tenim el suport de la majoria, no entenem perquè Educació no pot situar aquestes coses. Totes no les aconseguirem, però almenys un parell hi haurien de ser, aquesta és la pressió que hem de fer a tots els nivells”, ha dit.

Pel que fa a la xifra sobre la ràtio d'alumnes per docent del sistema públic, Segura sosté que es tracta d’una dada “falsejada i populista”. “Si volen calcular la ràtio real, que ho divideixin pel nombre de grups que hi ha als centres, no pel nombre total de professorat”, ha dit, “hi ha grups FP amb més de 35 alumnes per aula i grups de batxillerat amb més de 40”. “Anem coixos de personal i amb una ràtio molt elevada a la majoria dels centres educatius, aquesta és la dada real”, ha conclòs.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el portaveu d'educació a UGT Catalunya, Jesús Martí (àudio).