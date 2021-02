Noves mesures per vendre mascaretes higièniques

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem de mascaretes i de noves normatives. Ho fem amb la directora de l'Agencia Catalana del Consum, Montserrat Ribera. L'Organització Mundial de Comerç (OMC) i la UE han donat llum verde a l'ordre ministerial per endurir els requisits en la venda de mascaretes higièniques, que el ministre de Consum, Alberto Garzón, va signar el 11 de febrer i que delimita els conceptes de màscares higiènica, accessori de màscares o filtre. D'aquesta manera, trenta dies després de la seva entrada en vigor, només podran ser comercialitzades com mascaretes higièniques les testades per un laboratori acreditat. A més, el Govern ha d'aprovar un nou model combinat de materials que permet la lectura labial i garanteix la protecció real enfront de la SARS-CoV-2. La sanció màxima per als laboratoris que incompleixin l'ordre implicarà el tancament durant cinc anys. Segons el ministeri, l'actual adaptació de la indústria nacional, que compta amb capacitat per cobrir prop de el 90% de la demanda, així com la tasca de vigilància de mercat duta a terme a l'efecte, i les noves varietats de màscares i accessoris posats en el mercat, fan necessari promulgar la nova ordre per ampliar les exigències d'aquest tipus de productes per tal de garantir la seguretat dels consumidors sense símptomes de coronavirus i que no estan en contacte amb persones malaltes. La norma recull per primera vegada la definició de màscara higiènica: "Tot aquell producte tant reutilitzable (que pot rentar-se o higienitzar) com no reutilitzable (d'un sol ús), amb o sense accessoris, dissenyat per cobrir boca, nas i mentó, dotat d'un sistema de subjecció normalment al capdavant oa les orelles, l'ús previst és minimitzar la projecció de les gotes respiratòries, que contenen saliva, esputs o secrecions respiratòries quan l'usuari parla, tus o esternuda, podent també limitar la penetració a l'àrea nasal i bucal de l'usuari de les gotes respiratòries d'origen extern sense declarar la protecció de l'usuari, sempre que no sigui considerat producte sanitari ni equip de protecció individual (EPI) ".