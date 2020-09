Nova taxa del servei de recollida de residus a Barcelona en plena pandèmia

Aquests dies tots els que vivim a Barcelona, ens hem emportat una sorpresa desagradable en obrir la factura de l’aigua, ens gravaven amb una nova taxa que no enteníem i que desconeixem absolutament.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorrra hem rebut a la Maria Assumpció Vilà, la síndica de Greuges de Barcelona, volíem tractar amb ella la nova taxa del servei de recollida de residus, que ve inclosa al rebut de l'aigua, donat que la síndica ha rebut moltes queixes al respecte. La Maria Assumpció ens constata la sorpresa desagradable rebuda per la població, per aquesta nova taxa, i més en el moment en el qual estem. És una taxa aprovada per l’ajuntament de Barcelona al febrer d'enguany, abans de la pandèmia, des de el síndic s ha estudiat el procediment, i han arribat a la conclusió de què legalment és correcte. L’objecte imposable és la recollida dels residus municipals, generats als domicilis particulars, no el tractament. No és una doble imposició tributària, sinó que el problema, és que en cobrar sé al rebut de l'aigua, l'import està calculat en funció del consum, donat que les companyies durant la pandèmia no s han traslladat als immobles per a fer la lectura dels comptadors, per tant, s’ha fet una estimació. La manca d'informació ha generat preocupació entre els habitants de Barcelona, però cal dir, que a hores d'ara, s’està revisant des de l'ajuntament, i hi ha convenciment de què es farà algun canvi, si mes no, en la forma d’aplicar-la.

Concretament el portaveu del PP a l’àrea metropolitana Miquel Jurado, ha dit, que no té cap sentit incloure aquests impostos a la factura de l'aigua, la sindica, entén i està d'acord en el fet que no és el millor moment per aquestes taxes, i creu que el fet que s estigui revisant és una bona sortida