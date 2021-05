Barcelona rebutja una nova rebaixa de la taxa de terrasses per la restricció horària patida per la restauració

El govern de Colau rebutja una nova rebaixa de la taxa de terrasses per la restricció horària patida per la restauració, tal com planteja el Gremi de Restauració de Barcelona. Tant el gremi com diversos grups de l'oposició han reclamat que s'apliqui una rebaixa de l'impost que sigui proporcional a la limitació horària que s'aplica al sector arran de les restriccions d'obertura dictades pel Procicat.

La comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona ha debatut els tres precs que han plantejat els grups de l’oposició (ERC, Barcelona pel Canvi i PP, concretament) on s’insta el govern municipal a reduir, en compliment de la llei, la taxa de terrasses de forma proporcional a la limitació horària que es ve aplicant en el marc de la lluita contra la pandèmia.

A Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlar amb el Roger Pallarols, director del gremi de restauració de Barcelona "Això suposa rebaixar la taxa en un 60% entre gener i abril. Es tracta d’un descompte addicional, que se suma a la reducció del 75% aplicable durant tot l’any. El debat de la comissió es desencadena a partir de la petició formal que el Gremi planteja, a primers de mes, al govern i que també comparteix amb l’oposició."

Tal com estipula l’Ordenança de terrasses, el seu horari de funcionament és de 8.00 a 00.00, de diumenge a dijous, i de 8.00 a 1.00, divendres, dissabtes i vigílies de festiu. Són, per tant, 16-17 hores al dia. "Doncs bé, entre gener i abril el servei únicament s’ha pogut dur a terme 4, 6 o 9 hores al dia, depenent de les mesures dictades per la Generalitat en cada moment." explica Pallarols

L’escenari d’un 2021 amb restriccions parcials a la restauració ja es va tenir en compte en el moment de prorrogar la rebaixa del 75%. A petició d’Esquerra, es va incorporar a l’Ordenança fiscal corresponent una disposició addicional segons la qual no s’ha de cobrar la taxa quan l’aprofitament en que consisteix no es pugui dur a terme per causes alienes al restaurador (en línia amb el que determina la legislació de rang superior aplicable). "Ara bé, per activar aquest mecanisme es necessita que, o bé el govern l’apliqui d’ofici, o bé altres actors (en aquest cas, el Gremi i els grups de l’oposició) l’instin a fer-ho. El càlcul de la taxa es realitzarà durant l’últim trimestre, precisament perquè s’hi puguin incloure ajustaments com aquest." ens diu el director del gremi i afegeix que "El Gremi agreix un cop més l’empatia que mostren tots els grups de l’oposició envers la delicada situació de la restauració, un dels sectors més afectats per les restriccions socials.2

Revisió integral 2022

Un dels precs presentats (el del PP) recorda que la ciutat té pendent revisar integralment la taxa de terrasses de cara al 2022. “Els imports s’han de reconduir, el consens sobre aquesta qüestió és ampli”, explica Roger Pallarols “la pandèmia no ha fet més que desacreditar una pujada que, fins i tot en un context de bonança, era salvatge. Ho hem d’entomar de forma immediata, ja que els restauradors necessiten saber com més aviat millor amb quin escenari tributari es trobaran l’any vinent. Amb les ampliacions excepcionals de terrassa ja s’està treballant, el govern ha anunciat que es convertiran en definitives i el Gremi confirmem que les negociacions estan en marxa. Ara s’ha de fer el mateix amb la taxa”.