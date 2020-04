La nova eina dels autònoms, la web somautonoms.cat

El 80,3% dels autònoms suspenen les mesures econòmiques del govern espanyol per a aquest col·lectiu amb l'objectiu de fer front a la crisi del coronavirus, amb una nota global d'un 2,67 sobre 10, segons una enquesta que ha presentat la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). De fet, només un 9,74% les aprova just i un 5% les puntua amb un notable. De l'estudi, també es desprèn que la mesura més important que hauria de prendre l'executiu és suspensió de les quotes d'abril i maig, i no només la moratòria; que quatre de cada deu autònoms ha vist com la seva activitat s'ha reduït un 100% i un 32,5% es planteja tancar. D'altra banda, un 30,7% ha sol·licitat un préstec a l'ICO o té intenció de fer-ho.

L'enquesta de l'ATA s'ha fet a 1.887 autònoms entre 8 i 12 d'abril, coincidint amb el confinament total en què només es permetia treballar a les activitats essencials, a professionals dels sectors comerç, transports, construcció i indústria, entre molts altres. D'acord amb la mostra, cap de les mesures del govern espanyol supera un 2,5 en una escala fins al 5 i només les que fan referència als ERTO obtenen un 2,23 sobre 5, seguit de les de cessament d'activitat amb un 2,15 i la moratòria d'hipoteques, amb un 2,03.

Quant a l'afectació dels negocis en funció de l'activitat, un 37,4% es troben en sectors no essencials (37,4%), mentre que un 31,1% va haver de tancar per força major i un 27,5% són d'activitats considerades essencials. D'altra banda, l'enquesta també mostra com set de cada deu es troben confinats i d'aquests la meitat no poden teletreballar, mentre que un 12,6% ho fa amb algunes limitacions i un 10,9% amb normalitat.

Només un 4% es dona de baixa de la Seguretat Social

Una altra de les dades que conclou l'estudi és que l'opció de donar-se de baixa de la Seguretat Social només l'ha escollit un 4% mentre que un 32% ha sol·licitat la prestació per cessament d'activitat, dels quals tres de cada quatre encara no han rebut resposta. Dels que no han demanat aquesta prestació, la majoria és perquè no pensen tancar el negoci.

Devant d'aquesta crisi l'autònom te una nova eina-guia, la web www.somautonoms.cat .Hem parlat amb la Carme Teixidó, responsable de som autònoms, "som una sectorial dins de la intersindical csc. El que hem fet és crear una xarxa solidària, que no és més que un portal on els treballadors poden oferir els seus serveis i productes" explica "intersindical-csc.cat és la web que agrupa la xarxa solidària d'aquests autònoms."