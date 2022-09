Nova crisi a la compravenda d'habitatge?

Les ciutats de Madrid i Barcelona tornen a figurar entre les tres capitals més cares d'Espanya, només per sota de Sant Sebastià. Madrid, amb un creixement de preus interanual del 11,3%, sobrepassa l'increment mig nacional, i es col·loca en 3.492 €/m², prop dels 3.564 €/m² de Barcelona, on els preus de l'habitatge van augmentar solament un 3,5% interanual.

La moderació en l'alça dels preus es fa més real si s'avalua el comportament del segon trimestre enfront dels tres mesos previs. Barcelona mostra un creixement del 2,2%, mentre que els preus van avançar un 1,4% a Madrid.

Per barris, el districte més car de la capital, amb xifres pròximes als 5.300 €/m², és el de Salamanca i, a la Ciutat Comtal, Sarrià- Sant Gervasi, amb rendes superiors als 4.700 €/m².





Les compravendes també es moderen a Espanya

Pel que fa a les transaccions, les dades de l'informe mostren que, efectivament, en el nombre d'operacions s'ha incrementat anualment, amb gairebé un 20% més de transaccions, però ja es comencen a observar lleus descensos enfront del trimestre previ.

Entre abril i juny, el volum de compravendes va descendir un 0,2% trimestral, la qual cosa apunta a una moderació en la intensitat de les signatures durant la resta de l'any, després de la recuperació dels nivells previs a la pandèmia en 2021.

Les tensions inflacionistes i l'enduriment de les polítiques monetàries dels bancs per a frenar la pujada dels preus han afectat la capacitat d'estalvi i despesa dels espanyols, a més dels requisits de finançament per a la compra d'habitatge, com ja es veu en el creixement sostingut de l'Euribor.

D'aquesta manera, l'impuls de l'habitatge usat, amb un augment de més del 3% trimestral, no ha aconseguit compensar la caiguda en habitatge nou, que ha registrats descensos de gairebé el 14%.

A herrera a COPE Catalunya hem parlat amb l'advocada especialista en patrimoni, Carmen Pérez-Pozo (àudio).