Nous models de fer política arrel del cansament de veïns

Fa la sensació que hi ha una saturació de polítics i un cert abandonament a certs sectors de la població. Alguns veïns farts d'aquesta situació han creat el seu propi partit amb el nom de "Som Catllar" i Altafulla diu que també ho faran si no hi ha canvis. Parlem amb el president de "Som Catllar", David Rodrígo



- Tens experiència política?



La veritat és que no tinc cap mena d'experiència política. És una decisió molt meditada i ha estat com una mena de necessitat perquè vas detectant moltes carències per part dels polítics que estan a l'ajuntament i al final un ha de fer un pas endavant.



- Què impulsa a crear "Som Catllar"?



Tots els governs que han passat al llarg de la història per l'Ajuntament de Catllar no s'han preocupat de les urbanitzacions del terme municipal. S'han enfocat molt en el nucli urbà que no em sembla malament, però no només s'han d'enfocar en el nucli urbà i deixar les organitzacions abandonades Quan dic abandonades em refereixo que portem molts anys amb organitzacions que no tenen els serveis mínims que tenen un sistema de recollida de brossa amb molt deficitari i la seguretat és molt problemàtica. Som 27 urbanitzacions en un territori d'uns 26,5 km quadrats, el que pretenem amb això és tenir un equilibri territorial, és a dir, perquè el gast per habitant ha de ser el 90% per un tipus d'habitant i un 10% a un habitant d'una urbanització quan paguem tots els mateixos impostos, inclús podem arribar a pagar més perquè tenim cases unifamiliars i grans terrenys.



- Quina és la reacció dels veïns davant d'aquesta presentació?



La veritat és que ho han rebut amb molta alegria, vaig pel carrer i la gent em para dient que ja era hora que algú d'un és un pas endavant i representés a les urbanitzacions.