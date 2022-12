Només el 17% de l'energia a Catalunya és renovable

Les energies renovables ajuden a frenar el canvi climàtic i a Catalunya cal fer un canvi perquè tan sols el 17% de tota l'energia que es produeix el territori és energia renovable. Les previsions calculen que de cara a l'any 2030 el percentatge pugi el 50%. Parlarem del tema amb la Carolina Martí, Doctora en Geografia.



- Sorprèn que Catalunya aquestes alçades només tingui el 17% d'energies renovables.



És francament baix i la veritat és que no ens hem posat, anem molt tard, no hem fet els deures i cal recordar que aquest és un objectiu establert per la Unió Europea, és a dir, aconseguir la neutralitat climàtica de cara al 2050, per tant, no tenim tant de temps per fer tota la reconversió. És per llei, hi ha un reglament a la Unió Europea que estableix el marc de neutralitat climàtica i això vol dir que les emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2050 han de ser gairebé nul·les reduint 130 tones de CO2 emeses a l'aire, hem de fer els deures immediatament.



- Si parlem de la dècada dels vuitanta o del segle passat, Catalunya era pionera en energia eòlica, vam ser els primers. Per què ara estem a la cua?



Sempre he fet la mateixa reflexió, no hi ha hagut una política de país decidida en tirar endavant les energies renovables, suposo que estat per tensions en el territori tots tenim clar que les renovables han de ser de totes totes, perquè és el futur les repercussions que té l'actual model energètic no ens dona cap recorregut, per tant, hem de fer el canvi a les renovables i crec que tots ens omplim la boca de què és el que hem de fer, però després el problema està en on les posem. La resposta seria clara, allà on les energies renovables siguin més eficients, és a dir, hem de ficar els generadors on bufi més el vent i hem de ficar plaques fotovoltaiques on hi hagi més sol, el plantejament és fàcil.