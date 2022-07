Només el 5% dels autònoms desconnecta a les vacances

Només el 5% d'autònoms aconsegueix desconnectar totalment de la feina durant les vacances, encara que que el 87% és conscient que la falta de descans i de vacances pot perjudicar la seva salut. Així ho confirma una enquesta elaborada per Nomo.

Concretament, i segons l'enquesta, només el 5% d'autònoms aconsegueix desconnectar totalment de la feina durant les vacances, el 28% ho aconsegueix quasi tots els dies, gairebé la meitat només ho aconsegueix alguns dies, el 18% no desconnecta gairebé mai i un 1,5% està sempre pendent.

El 85% dels autònoms afirma que els seus clients els contacten per a temes no urgents quan són de vacances; el 4% afirma fins i tot que les seves vacances són interrompudes constantment, i només l'11% afirma que els seus clients respecten al màxim els seus descansos.

L'enquesta també revela que set de cada 10 autònoms avisen sempre o habitualment els seus clients dels seus períodes de vacances. Per contra, el 15% no informa els seus clients dels seus períodes de vacances, i un altre 15% ho fa només segons el client.

Planificació i antelació: claus per a fer vacances aquest estiu

El 65% dels autònoms enquestats farà vacances aquest estiu, entre juny i setembre, un 10% no descansarà i la resta improvisarà sobre la marxa.

Entre els autònoms que sí que faran vacances aquests mesos, sis de 10 prendrà entre 9 i 16 dies i el 21% descansarà menys de 8 dies. Només el 19% d'autònoms faran vacances més de 16 dies.

Els principals impediments a descansar a l'estiu són el gran volum de feina, la impossibilitat de contractar reforços i la necessitat de generar ingressos per a fer front a les despeses fixes.

Per a minimitzar aquests motius uns consells bàsics perquè els autònoms organitzin la feina prèviament i aconsegueixin fer vacances per a recarregar energia:





Calendarizar les vacances en períodes de poca activitat: planificar l'any amb suficient previsió i organitzar les vacances en els períodes de menys activitat o quan els clients estan també de vacances.

Alternar-se amb l'equip: deixar a algú de guàrdia perquè els clients siguin atesos davant qualsevol imprevist i evitar al màxim trucades inesperades que interrompin el descans.

Anticipar la càrrega de treball: preveure la durada dels projectes i les dates de lliurament, i deixar marge suficient per a possibles canvis a revisar amb els clients per a deixar-ho tot entregat abans de començar les vacances.

Informar els clients de les vacances amb antelació: anticipar el calendari de vacances perquè els clients prevegin les seves necessitats i s'organitzin ajudarà a reduir les interrupcions durant les vacances.

Tancar nous clients o projectes abans de vacances: avançar futurs projectes per a gaudir dels dies de descans amb la tranquil·litat de futurs ingressos.

Finalitzar tots els tràmits: deixar tancades totes les gestions administratives, de facturació, pagaments, actualització dels llibres comptables, etcètera, abans de marxar de vacances .





A Herrera a COPE Catalunya hem parlar amb la responsable de Nomo, Bea Perales (àudio)