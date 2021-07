Ningú s'esperava una cinquena onada en ple estiu

En les darreres setmanes hem vist com l’evolució de la pandèmia de COVID-19 a les nostres terres està vivint un ritme molt accelerat.

Això està tenint un impacte directe sobre l’Atenció Primària que coordina la detecció i el seguiment clínic de nous casos així com el programa de vacunació.

Aquesta priorització està ajornant el diagnòstic i control de moltes malalties, essent realment molt complicat poder donar atenció a tots els malalts amb símptomes de COVID-19 i atendre a la vegada a la resta de pacients. Com era esperable, aquesta situació s’ha fet extensible als hospitals.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, doctor Juan Pablo Horcajada. "Hem superat en pocs dies els 450 pacients ingressats a les UCIs catalanes i el número de pacients hospitalitzats s’ha incrementat exponencialment a una velocitat no vista en onades prèvies."

Simultàniament s’ha arribat a una situació insostenible pels sistemes d'emergències que gestionen les trucades urgents de la població i l'atenció a domicili en molts casos. Atenció primària en el seu conjunt està desbordada així com els serveis d'urgències on el col·lapse ha retornat amb la intensitat de la primera onada.

Aquesta evolució genera una gran inquietud entre els professionals sanitaris que treballen a Catalunya.

"Si no aturem la transmissió comunitària, aquesta situació pot generar grans dificultats en l’atenció global de la població, tant a pacients amb COVID-19 com a pacients amb d’altres patologies. Molts de nosaltres no ens vam saber anticipar a aquesta situació. No ens esperàvem una cinquena onada en ple estiu. És un moment de cohesió social i de solidaritat generosa." explica "Fins que no aconseguim una taxa de vacunació realment protectora, l’únic mitjà del que disposem és reduir el contacte social. Fem un tallafoc humanitari #paremCOVID19. Apel·lem a la responsabilitat personal. "

Aquesta crida s’adreça especialment a la població més jove i a la gent no vacunada que en aquesta cinquena onada son els més susceptibles de contraure i encomanar la infecció. Des de les Societats Científiques sota signants volen proposar les següents mesures:

1. Fer una comunicació veraç, actualitzada i continuada, per part dels mitjans de comunicació, sobre la situació de la pandèmia per alertar a la població del moment epidemiològic actual amb alta transmissibilitat del virus i del nivell de saturació del sistema sanitari.

2. El virus responsable de la COVID-19 es transmet de persona a persona. Ens cal recuperar la consciència de les mesures que s’han demostrat eficaces en altres moments de la pandèmia i intensificar el seu compliment:

- Vacunar-se tan aviat com sigui possible.

- Limitar el número de contactes socials. Grups bombolla estables.

- Evitar reunions de més de 10 persones

- Reduir els desplaçaments el mínim necessari o/i auto confinar-se el màxim d’hores possibles. Fomentar el teletreball.

- Fer ús de la mascareta sempre davant qualsevol contacte social, i fer una correcta higiene de mans.

3. No és la nostra feina valorar el marc legal vigent que sembla que no habilita per imposar segons quines mesures restrictives, tot i que som partidaris d’augmentar-les.

Horcajada explica que "No obstant, pensem que és el nostre deure elevar el grau d’alerta de la població, fins a fer-la conscient de la situació epidemiològica actual que és molt complicada. Tothom ha de prendre consciència que no podem deturar la COVID-19 si no posem en joc la nostra capacitat de ser solidaris. Ens toca lluitar plegats per la salut de tots i amb aquest objectiu comú actuar en conseqüència." conclou