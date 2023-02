Un nen disfressat de mosso acaba vigilant la Generalitat

Repassem l'actualitat policial d'aquesta setmana amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL,, Imma Viudes.



- Un nen de cinc anys disfressar-te Mossos esquadra es va perdre a Barcelona i va acabar vigilant al Palau de la Generalitat. Explica'ns aquesta història.



Casualitats de la vida que aquest nen anava vestit de mosso d'Esquadra, es va perdre el divendres a la tarda i un altre company que estava treballant al Palau va veure que estava perdut i per distreure'l se'l va endur a dins al Palau on evidentment allà tenim tots els controls de les càmeres de seguretat i monitors que vigilen tots els entorns de l'edifici, llavors li vam ensenyar com es vigilava i d'alguna manera vam fer temps fins que els pares el van vindre a buscar.



- Com ha anat el carnestoltes fins ara?



Ha sigut un carnestoltes bastant tranquil, tot i això, sí que vull destacar una notícia dels companys que estaven treballant a trànsit, a la regió metropolitana sud, aquest cap de setmana concretament la matinada del dia 19 mentre estaven realitzant un control d'alcoholèmia van aconseguir detenir a tres persones a la c-32 direcció Barcelona per un delicte de furt on portaven 10 mòbils a sobre i venien del carnestoltes de Sitges, per tant, una bona notícia perquè es van poder recuperar aquests mòbils i segurament aquests companys alegrarien el dia a aquelles persones que havien patit aquest robatori.

- Fins aquest dimecres no finalitza el carnestoltes a molts punts de Catalunya i és un moment ideal per aquest tipus de robatoris.



S'aprofiten d'aquestes aglomeracions.



- Ha ingressat a presó un lladre multireincident que en un mes va cometre 13 estrebades a Barcelona des d'una motocicleta que també havia sostret.



Sí, una motocicleta de gran cilindrada que constava sostreta des de l'octubre. Aquest senyor feia estrebades i fugia del lloc a gran velocitat conduint de manera temerària. Durant aquest mes estava molt actiu i podia fer estrebades cada mitja hora, estava generant a la ciutat una sensació d'inseguretat i d'alguna manera és una gran notícia que aquest lladre hagi sortit de la circulació i estigui a la presó.