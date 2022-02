La necessitat de l'impuls al relleu generacional agrari

S'ha presentat l'informe sobre la formació professional i els sectors com l'agricultura demanen un relleu generacional jove i ben format, però el panorama d'aquest sector no és gaire atractiu per les noves generacions. Parlarem amb el Tècnic de l'observatori d'FP, Javier Gracia.



- Cal un relleu generacional en aquest sector?



Totalment, és una de les primeres queixes del sector i és d'aquesta falta de relleu generacional les dades oficials recullen aquest embelliment dels titulars un cop arriba a la seva data de jubilació hi ha una manca de relleu generacional. He de dir que des del 2018, aquest sector s'ha tornat molt més buscat, la gent cada cop busca més el contacte amb la natura, ho hem notat sobretot entre els joves de Barcelona. Avui dia s'ha iniciat una titulació online d'agricultura i que justament ha estat coberta per l'ambient propi de la ciutat. La problemàtica d'aquests joves és que no tenen accés a aquestes terres i això produeix una dualitat, és a dir, un abandonament, però l'hora també tenen ganes d'emprendre una activitat agrària.



- Quan els joves trien una professió, habitualment es decanten pels més atractius com és la intel·ligència artificial, però el sector agrari també els necessita perquè és essencial.



La tecnologia és un eix transversal i aplicable a qualsevol sector en el sector primari agrícola permet treure més rendibilitat a la producció. Podem parlar d'una agricultura ecològica on hem de saber quina combinació és més propícia per evitar l'ús de determinats fertilitzants.

- Ens hem de mentalitzar en una pèrdua de productors?



Un dels aspectes que hem recollit en aquest estudi, és que calen operaris i es veu any darrere any en el moment de la collita, cada vegada falten més mans per recollir aquesta fruita. Realment no és que estiguem perdent operaris sinó que calen molts més per portar endavant l'explotació i producció agrícola. Si et refereixes al fet que la tecnologia està afectant aquesta mena de treballs, si apostem per una agricultura alternativa, sí que podem notar una reducció de la producció.



- Els joves poden viure del camp?



És un sector difícil per arribar als nivells econòmics determinats, però per això hi ha diferents iniciatives des de l'administració pública.