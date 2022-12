La necessitat extrema d'estalviar aigua

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha assegurat aquest dissabte que és "improbable" que en el que queda del 2022 i tot el 2023 hi hagi talls d'aigua a les llars de l'àrea metropolitana de Barcelona, encara que no plogui.

Reyes ha explicat que els talls que hi ha hagut durant l'estiu a alguns municipis es deuen a que depenen d'una sola font, ja sigui un riu o un aqüífer, i que no estat connectats a una xarxa d'àmbit regional.

Reyes també ha descartat que la Generalitat incrementi el cànon de l'aigua perquè molts municipis hauran de pujar tarifes "no per la sequera, sinó pels costos energètics". "No tenim previst augmentar el cost dels metres cúbics, però podria ser una anàlisi", ha afegit.

Reyes ha fet una crida a la ciutadania a estalviar aigua en el seu consum: "Si els 5 milions que vivim a l'àrea metropolitana estalviem 10 o 20 litres cada dia, aquest és un altre recurs que tenim pel demà, si no plou, i per a altres activitats".

El director de l'ACA ha recordat que ja hi ha restriccions d'aigua domèstica, amb una limitació de 250 litres per habitant al dia.

Ara mateix, el consum a les llars està situat entre els 110 i els 140 litres, i ha dit que són pocs els municipis que superen els 250 litres per habitant en les seves captacions. Amb aquests municipis s'està analitzat què passa i si es produeix perquè hi ha fuites o per activitats industrials.

Pel que fa al preu de l'aigua, Reyes ha explicat que la Generalitat no incrementarà el cànon de l'aigua, però que hi haurà municipis que hauran de pujar tarifes a causa de l'augment dels costos energètics.

A més, ha recordat que les tarifes ja penalitzen qui consumeix més, ja que el preu per metre cúbic va per trams, i a la majoria de municipis, quan més es consumeix més es paga.

Tot i no tenir previst "ara mateix" augment el cost per metres cúbics consumits, ha admès que "podria ser una anàlisi". Al 2012 es va crear un quart tram a 4 euros el metre cúbic, i això "va tenir un impacte molt important" amb una reducció de consums, ha remarcat.

"S'haurà d'analitzar tranquil·lament, no és la idea principal, hem de protegir els consums baixos perquè tothom ha de tenir garantit un bé bàsic com l'aigua a un preu assequible", ha reblat.

Actualment, les dessalinitzadores estan treballant al 100%. Reyes ha explicat que la situació actual no els agafa "per sorpresa" i que s'està treballant des de fa dos anys en l'ampliació de la dessaladora de la Tordera; s'està parlant amb l'AMB sobre la possible potabilització del riu Besòs, per garantir l'abastiment a l'àrea metropolitana; i s'està treballant en una possible dessalinitzadora al Foix que pugui subministrar aigua tant al Camp de Tarragona com a l'àrea metropolitana.

Sobre la producció de neu artificial a les estacions d'esquí, Reyes ha explicat que les estacions tenen unes basses autoritzades on han acumulat aigua per produir la neu, que posteriorment es converteix en aigua. "L'aigua queda dins de la mateixa conca", ha afegit.

Restriccions en vigor des de divendres

Aquest divendres van entrar en vigor restriccions per sequera als àmbits Ter-Llobregat i Darnius-Boadella. Aquests dos àmbits estan ara en situació d'alerta i això comporta passar de 9 a 13 les unitats que ho estan, amb un total de 514 municipis en alerta per sequera a 27 comarques. Són 6,7 milions d'habitants.

Les restriccions són d'ús agrícola, industrial i recreatiu, però no hi ha afectació a l'aigua de boca. Actualment, els embassaments de les conques internes es troben al 33%.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el cap del departament de gestió de recursos hídrics de l'ACA, Enric Velasco (àudio).