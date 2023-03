NADLYN estrena "DEJARME LLEVAR"

En el programa d'avui tenim a l'artista Nadlyn que acaba de presentar "You Got me Like". No és la primera vegada que la tenim a l'estudi, l'anterior va ser quan va rodar a Uganda amb Masakakids africana la cançó "Waintingforyou". Parlem amb l'artista.



- El passat dia 10 vas presentar la versió en anglès, però en castellà quan és?



Avui divendres s'estrena la versió en castellà.



- Explica'ns aquesta fusió d'estils musicals.



La idea va sorgir en un viatge a Uganda, quan estàvem tornant vaig tenir el sentiment de sentir-me lliure i connectada amb un lloc, en canvi, per Barcelona noto que hi ha més estrès i més ansietat. Quan estava a Uganda sentia pau amb mi mateixa i volia transmetre això a través de la música.



- Per què vas decidir marxar tan lluny per trobar-te amb tu mateixa?



Soc d'Etiòpia i em sento molt més connectada amb les meves arrels.



- D'on surt la teva inspiració?



Va ser quan va sortir la cançó deMASAKAKIDS AFRICANA, estàvem a l'estudi i el meu productor també va connectar molt amb la música d'Uganda, va crear com una melodia que em van cantar i la volia per mi perquè em vaig sentir molt identificada. Va ser tot molt improvisat. La fusió d'estils també prové dels artistes que m'han influenciat, de petita escoltava molta música Europea, és un conjunt de tot.



- Què tens en el cap de cara al futur?



De moment aquest divendres estrenem "Dejarme llevar" i alhora també estic component més música per poder-la treure aquest mateix any.









- Com veus del futur de la música?



És complicat perquè hi ha molta gent a la indústria i també molta que té un gran talent i que tampoc està la indústria perquè costa molt arribar al fet que la gent t'escolti perquè hi ha moltíssima gent per escoltar. Crec que un artista ha de fer coses diferents, que et sentis a gust, no fer-ho comercial, que també puguis fer una miqueta el que tu vols, t'has d'arriscar encara que les coses no surtin bé.