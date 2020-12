"El Nadal nomès amb les persones del nostre nucli familiar"

Les festes de Nadal estàn a la cantonada. Tot i que no sabem que trobarem en aquest plec de carrer. Les autoritats sanitaries demanen prudencia i reunions familiars de deu persones procedents de dues bombolles com a màxim. Tot i això, experts com l’investigador de la Universitat de Leicester i la UOC Salvador Macip insisteixen que “aquest any no hauríem de celebrar Nadal”. Avui hem parlat amb el doctor Macip a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Macip Explica que el nombre de contagis encara és alt i tem que si les famílies comencen a retrobar-se aquestes xifres pugin encara més: “Cal recordar que molts contagis vol dir moltes morts”. I afegeix que cal fer un últim esforç per no cometre els mateixos errors que durant la primera desescalada i evitar una tercera onada. Després de dies d’informacions contradictòries en què el govern català apunta a permetre trobades de 10 familiars i el Govern espanyol, de sis, Macip ho té clar: “Ni sis, ni 10, ni quatre. Els dinars i sopars de Nadal han de ser amb les persones amb qui convivim”. Assegura que el que és important és no trencar el grup bombolla. Avisa que encara que hi hagi poca gent a la taula, si un dels familiars està contagiat és probable que encomani la malaltia a la resta, ja que els àpats es fan sense mascareta i acostumen a ser en llocs tancats. Durant les últimes setmanes també s’ha debatut sobre el fet de no comptar la canalla en els àpats nadalencs, com farà Alemanya. Macip, però, afirma que també pot contagiar: “Després de veure diferents estudis no podem concloure que els infants no són focus de contagis”. L’investigador també s’ha referit a la voluntat d’algunes famílies de fer-se un test ràpid abans de retrobar-se i reconeix que no n’és partidari. Explica que falta capacitat logística per testar tanta gent. A més, afegeix que aquestes proves poden donar falsos positius i només indiquen si estàs contagiat de coronavirus en el moment de fer-les, però no asseguren que estiguis sa el dia del dinar o sopar. Els barcelonins ja comencen a cavil·lar com s’organitzaran aquest Nadal. Alguns fan matemàtiques i intentaran trobar-se amb menys familiars que els anys anteriors. Molts, però, encara dubten si celebrar les festes i asseguren que poden sacrificar aquest Nadal per “evitar que sigui l’últim”. També, n’hi ha que ja pensen alternatives, com fer una videotrucada durant l’àpat familiar i, d’altres ja s’han mentalitzat que aquest any ho celebren sols o només amb els de casa.