El musical "la ventafocs" s'estrena al Regina

Torna la versió fresca, divertida i enginyosa del musical La Ventafocs, actualment estan en el teatre Regina de Barcelona. Hem convidat a l'Alícia Oliver, una de les protagonistes del musical perquè ens doni tots els detalls.

El teu paper en el musical de la Ventafocs és el de Meri, seria una de les germanastres del compte?

<< Sí, com ja us podeu imaginar és l'antagonista del musical.>>

Estem parlant d'una adaptació roquera i molt contemporània.

<< Es pot trobar relació i paral·lelisme amb el conte de tota la vida, però hi ha moltes coses diferents, no estem a palaus ni hi ha prínceps ni princeses, està ambientat en un institut dels anys cinquanta amb música rock. Estrenem el dia 20 i llavors enganxem amb les setmanes de setmana santa que tenen les escoles fins al 2 abril.>>

La línia musical serà rock?

<< Totalment, des de l'Elvis i amb un toc de l'estil Grease.>>

Fa deu anys d'aquest musical.

<< Jo vaig entrar any fa quatre anys, però ells van estrenar el musical a Sant Andreu teatre i després van anar cap al Victòria, actualment estan al teatre Regina.>>

Com és que els musicals estan posant tan de moda?

<< Crec que anar a musical és com un xut d'energia perquè veus cantar i ballar. Des del meu punt de vista crec que la música arriba molt més al públic.>>

És més difícil un musical que una obra de teatre normal?

<< Pel que fa a la interpretació, has de saber fer més coses a la vegada.>>