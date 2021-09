La música podria ajudar a la memòria de persones amb Alzheimer

L'objectiu principal de l'estudi, anomenat Efecto Mozart y memoria en pacientes con deterioro cognitivo (MEM-COG), és investigar si la música pot ser un mitjà que faciliti o potenciï l'aprenentatge a persones amb deteriorament cognitiu (DCL) o malaltia d'Alzheimer (MA) lleu.

També investigarà quins aspectes de la música són clau per establir un benefici cognitiu, és a dir, quin tipus de música —relaxant o una música que ens activi— i en quin moment és més útil: per exemple, en la fase en què aprenem una informació nova o en aquella en què recuperem la informació que hem après.

Com explica Calabria, investigador del grup Cognitive Neurolab dels Estudis de Salut de la UOC i doctor en Psicobiologia per la Universitat de Pàdua, «és important diferenciar aquests dos aspectes, atès que impliquen processos de memòria diferents, i l'estudi determinarà en quina fase la música pot donar més avantatges» ens explica a Herrera a COPE Catalunya.

Cal dir que ja existeixen estudis que indiquen que l'exposició a la música pot augmentar el rendiment en tasques de memòria, aprenentatge i atenció, però, com diu l'investigador de la UOC, «la majoria dels estudis es van fer amb gent sana i no sabem si la música podria ser una eina complementària per estimular cognitivament persones que tenen dèficits de memòria. Aquestes malalties neurodegeneratives es caracteritzen per dificultats a formar noves memòries i la música podria ser una eina per consolidar nous aprenentatges».

Música clàssica, la més efectiva per a la memòria

L'estudi reclutarà pacients tant de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com de SINGULAR Música y Alzheimer, un centre de Barcelona especialitzat en rehabilitació i estimulació cognitiva de pacients d'Alzheimer per mitjà de la música. En la primera fase de l'estudi, els pacients faran tasques de memòria amb música clàssica de fons.

Hauran de memoritzar cares anònimes de persones i recordar-les després. Calabria explica que s'utilitza música clàssica perquè «és un tipus de música que es caracteritza per ser entre relaxant i activant, que ha demostrat ser la més efectiva per potenciar la memòria.

D'altra banda, el fet que no tingui lletra permet reduir la interferència que pot produir la informació verbal sobre el contingut que els participants hauran d'aprendre en la tasca de memòria». També es vol utilitzar la mateixa metodologia d'estudis previs d'aquest tipus fets amb persones sanes.

En la segona fase, els investigadors faran servir músiques conegudes pels pacients —de la tradició popular— per observar «si el fet que els agradin més pot potenciar-ne els aspectes emocionals i, d'aquesta manera, generar més beneficis en la memòria».

Música, a manca de tractaments farmacològics

Com que en l'actualitat els tractaments farmacològics disponibles tenen uns efectes molt limitats en la cognició, disposar de teràpies d'altres tipus que puguin millorar la situació cognitiva dels pacients, com ara la música, és de vital importància.

Amb els resultats d'aquesta recerca, Calabria i la resta d'investigadors aspiren a donar pautes específiques amb les quals es pugui restaurar una part de la memòria perduda per aquests malalts: quins usuaris es poden beneficiar més de la música, amb quin tipus de música, i en quin moment de l'aprenentatge cal escoltar-la per obtenir els màxims beneficis terapèutics.

«Efecto Mozart y memoria en pacientes con deterioro cognitivo (MEM-COG)» és un dels nou projectes de la UOC finançats pels programes estatals d'R+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació en la darrera convocatòria.