Es multiplica per 10 els interessats en certificats falsos de coronavirus

L'exigència de certificats de vacunació als països veïns, o la necessitat de disposar d'ells per a viatjar sense haver de sotmetre't a quarantena al retorn, ha fet florir en la dark web un mercat negre de certificats falsos.

En Migdia en COPE Catalunya hem parlat amb el director tècnic de Check Point per a Espanya i Portugal, Eusebio Nieva “així com en el seu moment hi havia vendes de vacunes falses en la dark web ara ocorre el mateix amb els certificats. Si hi ha oportunitat de negoci els delinqüents es posen en marxa per a intentar treure profit. El nombre d'usuaris que s'uneixen a grups amb proves i certificats fraudulents continua augmentant dràsticament en els últims dies. Això es tradueix en què el nombre d'usuaris registrats en canals de comunicació amb certificats falsos es multiplica per 10 i en alguns casos fins i tot més.” explica Neva.

El certificat neix amb la intenció de controlar la circulació impune del virus a través de persones asimptomàtiques que no s'hagin realitzat cap mena de prova.

A Espanya encara que algunes comunitats, com Canàries, la justícia ha desestimat la seva aplicació. A Catalunya es descarta, ara com ara, com a mínim fins que tota la població hagi tingut accés a les vacunes.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha recordat que la normativa que regula el certificat covid europeu no permet utilitzar el document com a salconduit per accedir a restaurants o altres establiments, després que algunes Comunitats Autònomes barallin la possibilitat de demanar-lo. La ministra ho ha dit després del Consell Interterritorial de Salut, en una roda de premsa en què ha recordat a les Autonomies que, en tot cas, disposen d'altres eines per tirar endavant accions d'aquest tipus, com podria ser el justificant de vacunació que expedeixen els sistemes públics de salut.

D'altra banda, Darias ha fet una crida a les embarassades a vacunar-se després d'alguns casos "amb desenllaç fatal" els darrers dies.

Darias també ha descartat que la vacunació contra la covid-19 s'hagi de fer de manera obligatòria, perquè, al seu parer, és una mesura innecessària. A Espanya, ha dit, la gent acudeix "massivament" a vaccinar-se, i la conseqüència d'això és que l'Estat "lidera tots el rànquings de vacunació mundials".

De la mateixa manera, també ha descartat obligar els sanitaris a vacunar-se, tot i que sí que ha recordat a aquells que no es volen posar els vaccins "el codi deontològic", que marca que "hi són per salvar vides". En tot cas, també ha dit que majoritàriament la professió accepta vacunar-se i ha tingut un "agraïment profund" per la tasca que desenvolupa des de l'inici de la pandèmia.





És difícil detectar una falsificació?





L'expert de Check Point ens explica que “el digital és bastant més difícil de falsificar. El problema ve d'aquells països que emeten aquests certificats en format paper als quals s'afegeix la falta d'homogeneïtat en ells, és a dir, com són diferents en la seva forma són molt més fàcils de falsificar i, per tant, més difícils de detectar.”

