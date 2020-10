Multes de 300 a 6.000 euros per trencar el toc de queda

Acatament i calma nocturna durant les primeres nits del toc de queda. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, han assegurat que “la ciutadania ha fet cas de l'horari establert de toc de queda, fixat pel Govern des de les 22.00 h fins a les 6.00 h aquest diumenge després de l'aplicació de l'estat d'alarma per part de l'Executiu espanyol. La responsable de Protecció Civil també ha valorat la proposta anunciada per la portaveu del Govern, Meritxell Budó, qui ha anunciat que el Govern té sobre la taula confinar la població els caps de setmana: "L'anàlisi que fem nosaltres de la situació segons les dades és que hi ha un augment important i s'han de posar les mesures que siguin necessàries per combatre aquest augment, amb la voluntat de restringir la mobilitat i els contactes, que és el que es necessita". Tot i que no s'ha pronunciat sobre aquest possible confinament de cap de setmana o de llarga durada, dues setmens. Pel que fa a les persones que trenquin el toc de queda cal recordar que les sancions s'aplicaran d'acord amb el Decret Llei 30/2020 aprovat pel Govern que regula les sancions per a l'incompliment de les mesures per combatre la Covid-19 i segons la llei de seguretat ciutadana. Pel que fa a les persones que hauran d'afrontar un toc de queda sense llar, Inma Soler ha assegurat que “es vol actuar de manera que les mesures impactin de la manera menys nociva" sobre aquestes persones. Han indicat que :"S'han donat l'ordres que en aquest tema especialment sensible i jurídicament d'elevada complexitat, es pugui fer derivació als serveis socials, i a qui no, senzillament es traslladi la informació". Respecte a situacions determinades com dormir en un autocaravana, segons Protecció civil, “en cap cas s'està trencant el toc de queda mentre no hi hagi movilitat de 22 a 6 hores”.