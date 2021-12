Mosaic, l'explosió d'un grup nascut durant el confinament

En el programa d'avui parlarem sobre el grup emergent de Mosaic que està arrasant arreu del territori. Tenim com a convidat al vocalista de la banda, Gerard Berenguer.



- Com ha canviat la vostra trajectòria musical en tan sols set mesos.



No dóna temps a processar tot el que està passant.



- Mosaic neix arran de la pandèmia? Com sorgeix tot?



El grup com a tal fa més temps, compto d'ençà que va sortir el primer single. Just abans de la pandèmia vam començar a fer versions, va haver-hi un boom perquè tothom estava a casa i tot el que fèiem arribava a molta gent, entre d'altres va ser el Roger Adrià, vam estar xerrant i ens vam conèixer, quan es va poder vam quedar i a partir d'allà va haver-hi molta química en tots els sentits. Va sorgir la idea de gravar una cançó, li vaig ensenyar les que tenia i vam triar una que a ell li agradava molt. A partir d'aquí, a finals de l'any 2020 ens va trucar Música Global i aquí estem avui dia.



- Tu ets de Sant Cugat i ells de Reus, com us vau conèixer?



A través de les xarxes socials, a partir d'un cover que vaig fer de Buhos, els hi va arribar i els hi va agradar.



- El single debut és "Ets tu". Què més trobarem en aquest nou projecte de Mosaic?



El LP ja ha sortit i està ple de temes carregats d'optimisme. Encara queda molt camí, però sí que és cert que els pocs concerts que hem pogut fer, la rebuda per part del públic ha estat impressionant, quan sents que la gent canta les teves cançons t'adones que alguna cosa està passant i és una de les sensacions més gratificants que he pogut viure fins al dia d'avui.