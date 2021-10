La mortalitat entre els conductors joves a Catalunya baixa un 56%

Després d'aixecar als peatges en moltes carreteres de Catalunya s'ha vist incrementat el trànsit i malauradament també han pujat els accidents a les autopistes, però en els darrers deu anys la taxa de mortalitat entre els conductors joves a Catalunya a baixar un 56% així ho conclou un estudi que presentat la fundació Linea directa, parlarem amb el director de comunicació de la fundació Linea Directa, Santiago Velázquez.



- Les xifres que dóna aquest estudi són molt bones.



Per fi tenim un estudi positiu en la seguretat viària perquè sempre sembla que estiguem alarmant, però hem de seguir conscienciant. En termes d'accidents de gravetat i morts, el grup de joves d'entre de 18 a 29 anys és el que més ha reduït la seva taxa de mortalitat en l'última dècada. El país en conjunt té una baixada del 41% i en el cas de Catalunya un 56%.



- Què s'ha fet per reduir aquesta taxa de mortalitat?



Hi ha diversos factors, en primer lloc no agafen el cotxe tant com l'agafaven en generacions anteriors, és a dir, la prioritat dels joves quan compleixen divuit anys ja no és treure's el carnet de conduir o comprar-se un cotxe. Els joves d'avui dia estan més conscienciats sobre la seguretat viària, són més responsables al volant, tenen més implementat la importància de ficar-se al cinturó de seguretat o el casc, no obstant hi ha àmbits en els quals poden millorar com per exemple no consumir tant d'alcohol, el mòbil o corre.

Està demostrat que la percepció del factor de risc entre joves és menor que en altres edats i tenen una conducció més imprudent. Insisteixo que aquesta concepció entre els joves d'ara està canviant i hi ha una diferència molt gran respecte altres generacions, les dades ho reflecteixen.



- També ha reduït el percentatge de lesions greus entre els joves?



Sí, quan parlem de lesions corporals són menors tant lleus com greus.



- Les illes Balears i Catalunya són les dues comunitats on hi ha més accidents en cotxe entre els més joves.



Normalment es produeix a entorns urbans per distraccions el volant i no respectar les distàncies de seguretat, succeeix fonamentalment a l'estiu o els caps de setmana i normalment es produeixen en cotxes molt antics.