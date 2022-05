Morat i Duki donen espai al retret a "París"

La banda colombiana global de pop en espanyol estrena “París”, una cançó valenta i poderosa, amb un so completament diferent i en la qual descobrim ja part de l'essència del pròxim àlbum de MORAT.

La col·laboració de l'artista argentí DUKI fa que aquest boig experiment sigui una mescla totalment refrescant. Aquesta unió explosiva amb Duki, un dels màxims referents de la música urbana argentina que travessa davanteres, troba un equilibri perfecte entre l'harmonia de les veus, dona com a resultat una cançó reflexiva i directa, en forma d'alè per a llevar-nos la culpa.

“Paris” parla sobre aquest moment en una relació en el qual has de cuidar-te i enfrontar-te a l'altra persona quan t'adones que no és bo per a tu.

Morat va posar molt d'esforç a fer d'aquesta cançó una cançó sense gènere. “Paris” està composta per la banda al costat de Maurici Rengifo i Andres Torres qui s'han ocupat també de la producció al costat de Juan Pablo Saza-.





“París” és una cançó que busca donar un espai al retret. Sempre sentim l'excusa de “No ets tu, soc jo”, però la realitat és que moltes vegades no és així. Hi ha algunes històries en les quals l'altre és el dolent, i aquesta cançó obre la porta a reconèixer-ho i cridar-ho.

Tenim la sort de comptar amb el nostre amic Duki per a cantar amb nosaltres i sentim que suma molt a la ràbia que carrega la cançó… MORAT L'artista argentí anunciava aquesta col·laboració mesos anteriors a través de les xarxes socials i descrivia la seva emoció per ajuntar-se amb Morat: “Me voy a filmar un videoclip de una canción hermosa, con una banda ke la rompe toda con mucha trayectoria ke me invito, los kiero ”

Els artistes es van trobar a París, per a gravar el videoclip de la cançó homònima, dirigit per Jean Lafleur. En aquesta peça audiovisual, la banda i Duki ens descobreixen París en 3 minuts, des dels carrers fins al cel de la Ciutat De l'Amor.

La banda colombiana prepara la seva 6a gira per Espanya, amb la qual al llarg d'aquest estiu recorrerà les principals ciutats espanyoles, on els veuran més de 140.000 assistents al voltant del país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Amb gran il·lusió, torna al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest 2 de setembre i al WiZink Center de Madrid l'11 de setembre. On presentarà en directe les cançons del seu pròxim treball discogràfic, del qual encara no han donat majors detalls, a més dels seus múltiples èxits que han acumulat al llarg de la seva contundent trajectòria, com: ¨Besos en Guerra¨, ¨A dónde vamos¨ y ¨Cómo te atreves¨.