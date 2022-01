Molts metges frustrats amb la sanitat pública

La sanitat pública del nostre país està saturada i infrafinançada. Parlarem d'aquesta situació amb el secretari general de metges de Catalunya, Dr. Xavier Lleonart.



- Com veieu la situació de la sanitat pública?



Comentava l'altre dia amb un company teu que en aquesta darrera època de pandèmia hem patit uns canvis brutals i que han tingut lloc dintre de la sanitat pública. Estic convençut que tots els meus companys al llarg d'aquests darrers dos anys han pensat on està aquella professió què em vaig plantejar començar a estudiar o on està aquesta il·lusió d'ajudar els altres, crec que a la sanitat pública ja no queda res d'això. Aquesta situació provoca que la gent marxi a una altra feina on els valoren millor, paguen millor i on poden fer la feina tal com ells creuen que s'ha de fer.



- Per què aquest infrafinançament de cara a la investigació?



Bàsicament, el gran quid de la qüestió és el fet que políticament no s'aposta per la sanitat pública, és a dir, en aquests moments la inversió que s'està fent en sanitat pública continua estant molt per sota de la inversió que s'està fent fora d'Espanya i de Catalunya. En aquests moments estem sobrevivint amb els mateixos protocols que teníem el 2010 i ja estem a l'any 2022 amb moltes més necessitats i complexitat tecnològica.



- No es preveu que augmentarà el volum de persones que necessitaran assistència d'atenció primària de cara al futur?



Aproximadament deu anys amb l'inici de la crisi el pressupost de salut de la Generalitat de Catalunya era aproximadament la tercera part del pressupost global i la despesa més gran què es feia. L'any 2022 del pressupost de salut de Catalunya és el 23,9% de la despesa pública i la despesa més gran no és la de salut sinó el pagament de deute. Queda clar que la salut no és una necessitat pel nostre país.