Moltes persones no són conscients d'haver perdut part del gust i l'olfacte

Avui, en el nostre repàs diari a la situació de la pandèmia, volem traslladar una bona notícia que ens ha arribat des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que diu que la tasa de contagis a Barcelona està ja per sota de l'1, concretament està al 0,96. Volem parlar amb la doctora Aida Alejaldre, que és doctora de l'Instittut de Neurociències de l'Hospital Clínic de Barcelona: "Sin duda es un dato alentador, que hay que tomar con precaución, pero que nos indica que las cosas se están haciendo bien. La idea es continuar así, seguir siendo responsables, y los sanitarios seguir haciendo nuestro trabajo, que creo que lo estamos haciendo bien". La Doctora Alejaldre ha fet diversos estudis amb pacients afectats per Covid per estudiar la pèrdua de gust o olfacte, i li volem preguntar sobre les conclusions d'aquests estudis: "Hemos estudiado a pacientes que ingresaban en el hospital y tenían Coronavirus en fase aguda. Valoramos mediante unas escalas su gusto y su olfato. Un tanto por ciento importante de pacientes habían perdido estos sentidos, pero otros no. Les hacíamos un test en el que se valoraban 40 olores, y lo que pudimos ver es que tanto los pacientes que decían que habían perdido el olfato como los que creían que no, sacaban unos resultados alterados en estos tests de olfato. Esto significa que probablemente muchas personas hayan podido tener ciertas pérdidas de olfado y gusto sin que ellos mismos se den cuenta. Muchos pacientes no se daban cuenta de que tenían una alteración de gusto y olfato, lo cual es un síntoma de Coronavirus. Puede haber pacientes asintomáticos que no son conscientes de esta pérdida de gusto o olfato, y esto nos ha llamado mucho la atención"