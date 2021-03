Molnupiravir, la píndola anti Covid

A Espanya també s'han suspès les administracions de la vacuna AstraZeneca per precaució , tot i que encara no està demostrada la relació entre la vacuna i els casos de trombosis. Parlarem amb la Dra. Pilar Fernández Montesinos metge interna i membre de Doctoralia.

S'ha pres una mesura adequada?

<< És una mesura adequada i es troba dins de tots els protocols de seguretat en els assajos clínics de qualsevol mena de medicació. No és una novetat que hagi passat tot això amb vacunes de fet fa uns mesos va passar amb la vacuna Pzifer.>>

Suposant que hi hagi més efectes secundaris poden sorgir sense que s'hagin detectat la fase 3 de la vacuna?

<< Durant els assajos clínics poden haver-hi certs efectes secundaris, però sí que és cert que els efectes secundaris veritables de qualsevol mena de fermat es poden veure al llarg dels anys. Per això hi ha moltíssims medicaments que després de comercialitzar-los i de ser utilitzats, s'han vist que hi ha efectes secundaris al llarg termini.>>

Les persones que ja tenen la primera dosi d'AstraZeneca, poden perdre la segona dosis?

<<Són quinze dies d'aturada i no és la suspensió definitiva de les vacunacions. Tenim entre 4 i 12 setmanes per subministrar la segona dosis. Tampoc és incompatible administració d'una vacuna en la primera dosi amb una altra marca en la segona.>>

La Molnupiravir és un píndola anti covid-19 que està en fase d'estudi i si tot va bé s'espera la seva aprovació pel segon trimestre d'aquest any, podria ser més efectiva que les vacunes?

<< Tant de bo els estudis es van publicar al desembre i ara s'està fent un assaig en persones sanes per veure els efectes adversos i també en persones hospitalitzades. En els resultats preliminars s'ha pogut observar que en les primeres persones en les quals s'ha provat, en el cinquè dia del tractament la majoria dels pacients donaven negatiu en la càrrega viral, però així i tot encara hi havia un 24% que donava positiu. Hem de prendre aquestes dades amb molta cautela.>>