La mitad de los sanitarios tiene un alto riesgo de enfermedad mental por la pandemia

Hoy a Herrera a Cope Cataluña y Andorra hemos hablado con el doctor Jordi Alonso, autor principal del estudio sobre la salud mental de los sanitarios durante la primera oleada de la pandemia. Casi la mitad de los profesionales sanitarios en España tienen un alto riesgo de sufrir un trastorno mental desprendido de la primera oleada del coronavirus y un 14,5% lo sufre de forma discapacitant, es decir, con repercusiones claras en la vida profesional y personal. Lo indica un estudio liderado por investigadores del Instituto Hospital de Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y médicos del Hospital del Mar, con datos de más de 9.000 trabajadores de 18 centros sanitarios del estado, en el marco del proyecto Mindcovid.

DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y PÁNICO ENTRE LOS SÍNTOMAS DE LOS SANITARIOS

Los síntomas principales son depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático y abuso de sustancias. Según un segundo estudio, de los mismos autores, un 3,5% de los sanitarios presentan ideación suicida activa en el último mes. Los estudios se publican a ‘Revista de Psiquiatría y Salud Mental’ y a ‘Depression & Anxiety’. Los dos trabajos se basan en una serie de encuestas anónimas en linea, del proyecto Mindcovid, realizadas a profesionales sanitarios de los 18 centres participantes, de seis comunidades autónomas. Los han liderado investigadores del IMIM y del CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y del CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), así como médicos del Hospital de Mar. Un total de 9.138 profesionales respondieron preguntas sobre el trabajo durante la primera oleada. Según el estudio, del total de participantes, el 45,7% presentan riesgo alto de algún tipo de trastorno mental, es decir, necesitarían una evaluación profesional para confirmar la presencia de un trastorno mental. Por patologías, el 28% presenta depresión; el 22,5%, trastorno por ansiedad; cerca del 25%, pánico; el 22%, estrés postraumático, y el 6%, abuso de sustancias. “Los datos de la primera oleada de la pandemia indican una prevalencia de problemas de salud mental discapacitantes en los sanitarios españoles mucho más alta que la esperada”, destaca el doctor Jordi Alonso, autor principal del estudio, director del Programa de Epidemiología de la IMIM-Hospital de Mar y codirector científico del CIBERESP. El doctor Alonso señala que hay que monitorizar el riesgo que los problemas persistan y acontezcan crónicos y tener en cuenta los factores identificados en el estudio para minimizarlo: “Nos preocupa, porque es un colectivo que tiene que hacer frente a una emergencia, lo necesitamos, y no nos podemos permitir el lujo de tener gente sufriendo y que, además, tenga que trabajar”, añade en declaraciones a la ACN. La prevalencia de los trastornos mentales es más elevada en el caso de las mujeres jóvenes, que no han nacido en el estado español y que no están casadas.

LAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA LAS MÁS AFECTADAS

El colectivo de las auxiliares de enfermería es el que muestra un impacto más grande. Dos de cada tres auxiliares sufren riesgo alto por trastornos mentales. En el caso de las enfermeras, la mitad se encuentra en un riesgo alto. Según el estudio, haber presentado un trastorno mental antes de la pandemia dobla el riesgo de volver a sufrir a consecuencia de la covid-19. También se observa una prevalencia más elevada en aquellos profesionales que atendieron pacientes con covid-19 y aquellos que han sufrido la dolencia o con familiares que se contagiaron. Ante estos resultados, los autores recomiendan hacer un seguimiento de los profesionales sanitarios con trastornos mentales previos, así como aquellos que han tenido una exposición elevada a la covid-19.