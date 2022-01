Un milió de contagis a Catalunya en els darrers tres mesos

Aquest pròxim divendres finalitzen algunes de les restriccions que es van implementar a Catalunya com per exemple l'aforament o el límit de persones reunides, però de moment l'oci nocturn continuarà tancat. Per saber en quina situació ens trobem i cap a on anem hem convidat el Dr. Daniel López Acuña epidemiòleg i assessor de l'OMS.



- La corba dels contagis no baixa, com és que es treuen les restriccions?



A Catalunya estem en una situació elevadíssima de contagis a partir de la presència de la variant òmicron que és molt més contagiosa. Crec que hem subestimat el potencial que això tenia ja no només en produir situacions molt greus sinó també en general a través de les baixes laborals, generar pressió existencial, l'atenció primària dels hospitals i introduir un nombre elevat de morts a causa dels moltíssims contagis. Malauradament, se'ns està oblidant o no estem entenent la magnitud dels fets, només cal assabentar-se de tres xifres per poder entendre més enllà de la incidència de la corba, i és que en els últims dos mesos al nostre país hem tingut 4.000 morts per covid i no pot ser que ho tractem com un d'any col·lateral com si fos una grip forta. Per una altra banda, tenim 19.000 persones ingressades els hospitals per covid-19 i tenim 2.200 persones ingressades a unitats de cures intensives. Estem perdent la capacitat real de resposta davant de les situacions crítiques que estem afrontant.



- L'OMS creu cada de cara a la primavera, deixarà de ser una pandèmia.



Aquesta va ser una afirmació descontextualitzada, el que va dir el director general de l'OMS és que si s'estenia el contagi d'òmicron a més d'un 60% de la població europea durant les pròximes setmanes i si no sorgien noves variants, podríem pensar que estaríem caminant cap al final de l'emergència sanitària, però l'endemà va fer un comunicat molt més detallat on va assegurar que estem lluny de finalitzar la pandèmia perquè primer de tot aquesta onada d'òmicron no cedirà dràsticament.