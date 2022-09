La migranya és la vuitena malaltia més incapacitant de la humanitat segons l'OMS

En el programa d'avui parlarem de com tractar la migranya amb el neuròleg de la unitat de cefalees de l'hospital de Bellvitge, Dr. Albert Muñoz



- Com definiries la migranya?



No és tan sols un mal de cap, la cefalea es pot considerar com un símptoma d'un mal de cap però realment és una enfermetat que produeix moltes coses més , com per exemple, incapacitat de moviment per tolerar qualsevol estímul extern , incapacitat per pensar o concentrar-se, resumint, t'incapacita per quasi tot durant el dia de la crisis.



- Quan comença a aparèixer?



La migranya realment és una malaltia genètica, és a dir, la persona que neix amb migranya neix migranyosa. El que sí que és veritat que pot trigar en sortir i ho fa en un cert moment de la vida és típic del desencadenants hormonals i és molt freqüent que els pacients debuten a partir de la adolescència i després s'anirà modificant al llarg de la seva vida. Tot sempre està relacionat amb els estímuls externs i interns amb diferents desencadenants al llarg de la vida.



- A quina part de la població afecta més?



És més freqüent en dones, més o menys al triple, tot i això afecta als dos gèneres.



- Com es pot tractar?



És complicat , el tractament de la migranya ha d'estar molt integrat, ha d'incloure hàbits de vida que ajuden al pacient amb migranya a portar una vida compatible amb la seva malaltia evitant canvis sobtats. Han de tirar sempre per rutines de vida que siguin adaptables al cervell, evitar minimitzar els desencadenants de les crisis i després adoptar per un tractament on separaria el tractament agut ( el moment que tens dolor) del tractament preventiu on hi ha una gamma molt àmplia de diferents tractaments per intentar reduir la freqüència i intensitat de les crisis de dolor.