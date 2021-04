El miedo a la vacuna de Astrazeneca. ¿Qué debemos saber?

El Ministerio de Sanidad ha recomendado utilizar la vacuna de AstraZeneca a partir de los 60 años después de que esta tarde la Agencia Europea del Medicamento (EMA por las siglas en inglés) haya concluido que las trombosis extrañas detectadas en algunos vacunados pueden ser "un efecto secundario infrecuente" de la vacuna.

Por su parte, fuentes del Departamento de Salud puntualizan que la recomendación ministerial acota el uso de la vacuna a la franja de edad de entre 60 y 65 años.

El ejecutivo estatal lo ha indicado en las Comunidades Autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que se ha celebrado después de la reunión urgente de los ministros de Sanidad de la Unión Europea para analizar la situación.

La EME ha encontrado un "posible vínculo" entre un reducido número de casos de trombosis con niveles bajos de plaquetas y el la vacuna británico. Aun así, el regulador de la Unión Europea continúa aconsejando su uso porque los "beneficios superan los riesgos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado que el nuevo criterio, aprobado por "amplia mayoría", se adopta "por principio de precaución", y que en virtud de la logística ya determinada para los próximos días, se continuará vacunando el colectivo de edad entre 60 y 65 años.

Sobre si se aplicará la vacuna a gente superior en esta franja, Darias se ha remitido a la Comisión de Salud Pública, que se reúne mañana para debatir esta y otras cuestiones, como ahora qué pasa con las personas de menos de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca.

Darias ha señalado, en este sentido, que hay, al menos dos opciones en estudio, completar la pauta con una vacuna de otra compañía -ha condicionado esta opción a la información que se desprenda de ensayos que hay en marcha en algunos países- o limitarla a la primera dosis ya recibimiento atendido la protección del 70% que la farmacéutica asegura que consigue su producto.

El miedo a vacunarse con Astrazeneca

Las decisiones, en ocasiones contradictorias, que se toman crean una inseguridad y un temor a vacunarse con Astrazeneca. En Herrera en COPE Cataluña hemos hablado con el doctor Carlos Rodríguez, director clínico de pediatría y experto en vacunas del Hospital Germans Trias de Badalona y la Metronord "Sí, es normal que la población tenga miedo, sobre todo con estas deciciones políticas contradictorias que se están tomando, pero realmente lo que estamos viendo es que el sistema de fármaco vigilancia está funcionando muy bien" nos explica el doctor "se han detectado estas trombos, muy raras, en un porcentaje muy bajo. Hablamos de unas 150 entre 90 millones. Son efectos secundarios muy raros. Aún así hay que ser prudente" nos dice el doctor Rodríguez.

"Es verdad que hay medicamentos, como el ibuprofeno, que tiene más efectos secundarios que esta vacuna. Pero son ligas y situaciones diferentes. Hay que pensar que una persona se toma un ibuprofeno cuando lo necesita, es decir, cuando no está bien, así que los beneficios superan a los riesgos. La exigencia a que las vacunas no tengan ningún riesgo y que cualquier efecto secundario, por pequeño que sea, despierte tanta atención radica en que también se ha de administrar a personas sanas que no tienen que correr ningún riesgo"

¿Por qué solo se recomienda a partir de los 60 años?

El experto en vacunas del hospital Germans Trias nos explica que "simplemente los beneficios son muy superiores a los riesgos" comenta y añade que "una persona con 60 años o más tiene muchas más posibilidades de desarrollar una Covid grave que no una persona más joven, por lo tanto, los beneficios de vacunarse son muy superiores a los riesgos. Una persona más joven tiene muchas menos posibilidades de desarrollar una Covid grave, por lo tanto, esos riesgos de vacunación con astrazeneca aumentan." concluye el doctor Rodríguez