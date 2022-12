Microsoft i la batalla pels jocs

El nostre expert en tecnologia mòbil i comunicació, Eduard Porta, ens explica l'actualitat tecno a Herrera a COPE Catalunya (àudio).

LG Innotek, revela el seu nou mòdul de càmera amb zoom òptic continu

Serà durant el CES 2023 de Las Vegas on mostrarà un innovador mòdul de càmera per a telèfons intel·ligents que destaca per brindar zoom continu.

Amb el zoom òptic continu la càmera utilitza un microcomponent similar al de les càmeres DSLR.

Compte amb un estabilitzador òptic incorporat que redueix el nivell de desenfocament en foto i vídeo i permet canviar el rang entre un zoom de 4x a 9x.

Actualment la majoria de càmeres de mòbils disposa d'un zoom òptic fix. Sigui 2x, 5x o 10x, que mitjançant programari i intel·ligència artificial arriben a aconseguir cotes de 50x o 100x.

Aquest mòdul serà per a telèfons basats en chipsets de Qualcomm.





Meta Quest 2 s'actualitza amb millores de rendiment

Meta continua proporcionant actualitzacions per a Meta Quest 2.

L'última revisió del seu programari proporciona una millora del 7% en el rendiment en la capacitat de processament de la GPU interna, passant de 490 MHz a 525 MHz.

El sistema d'ajust de rellotge intern incrementa la velocitat de la GPU automàticament tan aviat com detecta que una aplicació pot beneficiar-se d'aquesta millora.

Microsoft respon a la Comissió Federal de Comerç

Microsoft té un acord per a comprar Activision Blizzard per 68.700 milions de dòlars, però fa dues setmanes la Comissió Federal de Comerç (FTC, per les seves sigles en anglès) va presentar una demanda per a bloquejar-ho.

Avui ha arribat la resposta de Microsoft, que en un document de 37 pàgines refuta els arguments de la FTC i explica al jutge per què hauria de permetre que l'adquisició es completi.

Els arguments de Microsoft són que els Call of Duty continuarà sent multiplataforma i fins i tot arribarà a les consoles Nintendo; l'atractiu d'Activision Blizzard són els jocs per a mòbils, no els seus títols AAA; i en la indústria del videojoc Microsoft és un actor petit en comparació amb Sony i Nintendo.

Microsoft li fa saber al jutge que és PlayStation qui més jocs exclusius té. No sols es tracta dels títols first-party de PlayStation Studios, sinó que a més Sony arriba a acords amb editors third-party que exclouen a Xbox. Microsoft posa quatre exemples d'aquesta mena d'aliances: Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (FromSoftware), Final Fantasy XVI (Square Enix) i el remake de Silent Hill 2 (Bloober Team).