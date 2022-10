M'he de vacunar ara de covid i grip?

Els majors de 60, les embarassades i els grups de risc poden rebre des d'aquest dilluns la quarta dosi de la vacuna de la covid-19, que s'ha començat a administrar de forma simultània a la vacunació contra la grip.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat la importància de rebre el vaccí i ha afirmat que s'està cridant a vacunar-se a les persones que poden tenir complicacions en cas de contagiar-se.

Cabezas ha incidit, a més, en el fet que és la primera vegada que es disposa de vacunes bivalents adaptades contra òmicron i concretament contra les variants BA.4 i BA.5, que són les que majoritàriament circulen per Catalunya.

La secretària de Salut Pública ha admès que la demanda de cites està "més continguda" perquè hi ha la sensació que la covid ja s'ha passat o és més lleu.

Tot i això, ha insistit que cal que les persones que sobretot formen part dels grups de risc es vacunin perquè són les que més poden emmalaltir. "Anem a concentrar-nos en els majors de 60 que tenen condicions de risc, com diabètiques, càncer, problemes renals, etc", ha dit. A més, ha remarcat que ja fa uns mesos que el col·lectiu d'entre 60 i 79 anys va rebre la tercera dosi i ha afegit que al cap de cinc mesos tota la protecció baixa.

Segons les dades de Salut, els majors de 60 anys i les persones de risc a Catalunya són gairebé tres milions, dels quals uns 440.000 són majors de 80.

Des que va començar la vacunació amb quarta dosi a residències i majors de 80 anys s'han administrat 500.000 dosis contra la grip i contra la covid, aproximadament la meitat de cada.

"Dels majors de 80 ja tenim aproximadament un 38% vacunats... Va avançant a bon ritme", ha dit Cabezas, que ha cridat ara la franja a partir dels 60 a animar-se a posar-se la vacuna: "És molt important perquè entrem a la tardor i veiem les dades que hi ha als països de l'entorn".

Per ara, ha reconegut que les xifres de contagis de covid a Catalunya es troben contingudes, amb al voltant de 16 persones a les UCI, una incidència estable però un increment d'hospitalitzacions. S'espera que durant la tardor, ha afirmat, hi hagi una onada més petita i amb una repercussió assistencial menor gràcies a la cobertura de vacunació però també a la immunització després d'haver passat el virus.

En qualsevol cas, ha reiterat, és rellevant vacunar-se tant contra la covid com contra la grip perquè no se sap com es comportarà enguany la grip. La representant ha explicat que per demanar cita el més recomanable és fer-ho a través de La Meva Salut, la web de programació de cites o bé contactant el CAP, en aquest ordre.





La vacunació, als CAP

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La doble vacunació contra la grip i contra la covid es fa als diferents centres d'atenció primària (CAP), majoritàriament en mòduls exteriors ubicats al costat de l'ambulatori i que havien servit anteriorment per fer tests d'antígens i PCR. Segons Cabezas, n'hi ha més d'un centenar desplegats a Catalunya.

Un dels centres de Barcelona on ja es veia gent citada a primera hora és el CAP Sant Rafael, que atén una població de referència d'unes 30.000 persones.

Entre les primeres a assistir al CAP per vacunar-se aquest matí hi havia la Rosa Rafecas, de 101 anys, i la seva filla, la Teresa Mata, de 77.

"Com que [la mare] és molt gran, ara farà 102 anys, volem que estigui protegida al màxim", ha explicat la Teresa. Avui és el torn de la mare i demà dimarts es vacunarà ella.

Totes dues han decidit aprofitar l'avinentesa per posar-se tant la quarta vacuna de la covid com la de la grip: "Cada any ens les posem totes i estem contents de posar-nos-les", ha assegurat.

Per contra, el Joan Pallarols, que també fa cua al costat d'elles dues a les portes del CAP, només té cita per vacunar-se contra la covid.

No ho ha dubtat gens i afirma que si hi hagués una cinquena dosi també se la posaria sense pensar-ho. Per contra, no veu igual de necessari vacunar-se contra la grip: "Tinc 87 anys i mai m'he posat la vacuna".

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat de vacunes amb el pediatra i vocal senior portaveu de l'associació espanyola de vacunologia, doctor Ferran Moraga-Llop (àudio).