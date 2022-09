El mètode "scalping" per robar a gent gran

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Sant Martí, Sarrià- Sant Gervasi i Nou Barris de Barcelona i de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Hospitalet de Llobregat van detenir el passat 29 d’agost un home de 36 anys com a presumpte autor d’un centenar de delictes d’estafa bancària en la modalitat “scalping”i furts.

El detingut, que ha ingressat a presó, hauria estafat a un centenar de persones d’edat avançada a qui hauria sostret prop de 200.000 euros.

La investigació es va iniciar durant la segona meitat de l’any 2021 quan els mossos van constatar un augment significatiu d’aquesta tipologia delictiva en tota l’àrea metropolitana de Barcelona i amb un increment substancial de denúncies durant el 2022.

Aquest tipus d’estafa bancària “scalping” consisteix en detectar les persones –habitualment gent gran- que treuen diners del caixer automàtic i esperar-se a que marquin el seu número PIN per abordar-los posteriorment i extreure l’efectiu.

En aquest cas, el detingut sempre utilitzava el mateix modus operandi a l’hora de cometre els fets: es desplaçava fins a les entitats bancàries en patinet elèctric i ocultava el seu rostre mitjançant mascareta, ulleres de sol, gorres i barrets.

Una vegada al banc s’oferia a ajudar a persones d’edat avançada que es trobaven realitzant operacions als caixer.

Mentre els ajudava, aprofitava per sostreure l’activador que utilitzaven, ja fos la targeta o una llibreta bancària, i després visualitzava com els clients teclejaven el número secret.Posteriorment, el detingut feia reintegraments fraudulents en caixers o compres en comerços.

L’autor aprofitava la vulnerabilitat de les víctimes per raó d'edat i per la seva manca de coneixements relacionats amb els dispositius informàtics.

A més, en la majoria dels casos, les dates quan consumava els fets coincidien amb les del cobrament mensual de les pensions ocasionant un greuge econòmic molt important a les víctimes, ja que les extraccions fraudulentes en gairebé tots els fets superava els 1.000 euros.

Arran de les nombroses denúncies rebudes –fins i tot de fets perpetrats a caixers automàtics de València-, la consulta de càmeres de seguretat i les gestions d’investigació realitzades; els mossos van identificar i localitzar el presumpte autor.

A partir d’aquí, van iniciar un seguiment durant diversos dies on van constatar l’alt nivell de vida que tenia, fent ús de vehicles de luxe i pernoctant en diversos hotels d’alta categoria.

Després del seu darrer fet consumat els mossos van establir un dispositiu policial el 29 d’agost a Barcelona i Badalona per detenir el presumpte autor dels fets.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Després de la detenció els investigadors van centrar els seus esforços en localitzar més víctimes potencials d’aquests fets, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, per tal que denunciessin les estafes patides.

El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne el seu ingrés a presó.





Què fer per evitar-ne ser víctima d’aquest tipus d’estafa?

Des del cos de Mossos d’Esquadra es vol insistir en la importància de la prevenció per evitar ser víctima d’aquest tipus de delicte posant èmfasi en aquests consells de seguretat sempre que es vagi al caixer o a una entitat bancària:

-Eviteu anotar el número secret a la llibreta o la targeta, el podrien fer servir si us les roben.

-Quan hagueu d’utilitzar els caixers automàtics, procureu que siguin interiors i que es puguin tancar amb pestell. En tot cas, no deixeu que ningú se us acosti massa.

-Eviteu treure quantitats importants de diners en efectiu. Si no ho podeu evitar, és recomanable que algú de confiança us acompanyi i que els guardeu en un lloc segur.

-Si opteu per guardar els diners dins la bossa de mà, és convenient que la porteu creuada al davant, mai a l’esquena, i que tingui una tanca segura, que no us la puguin obrir en un moment de distracció.

-Quan sortiu de l’oficina bancària, pareu atenció per evitar distraccions provocades per estranys, que se us poden acostar amb la intenció de robar-vos, amb argúcies com ara:

o Demanar-vos alguna informació o signatura

o Tacar-vos amb algun líquid i voler-vos netejar

o Donar-vos un cop o empenta per l’esquena

o Llençar monedes al terra





A Herrera a COPE Catalunya hem parlat, d'aquesta i altres notícies, amb la portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra, Imma Viudes (àudio)