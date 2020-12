40 metges d'hospitals de Barcelona signen un manifest per a demanar prudència als ciutadans aquestes festes

Més d’una quarantena de metges d’hospitals de Barcelona han signat un manifest per demanar “prudència“i el “màxim rigor col·lectiu” a l’hora de prevenir els contagis de covid-19. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra parlem d'aquesta carta amb el secretari genral del sindicat Metges de Catalunya, el doctor Josep Maria Puig. L’escrit s’ha fet públic una setmana abans de les possibles trobades i reunions familiars per Nadal, per la qual cosa apel·la a la “responsabilitat” tot just a les portes d’una probable tercera onada de contagis. Així, els signants recorden que “sortir o no del túnel [quant a salut] dependrà de com afrontem els mesos que ens queden”. La quarantena de metges recorda que, tot i l’avenç amb les vacunes que són a punt de distribuir-se, el nombre de morts diàries “és com si cada dia s’estavellés un avio a Espanya. Al marge de les dades estrictament relacionades amb la pandèmia, els metges signants del manifest posen l’accent en els efectes col·laterals que ja ha començat a deixar aquesta pandèmia. Així, alerten que “aquest any s’han diagnosticat un 15 % menys de malalts amb càncer i s’han atès un 40 % menys de primeres visites de malalties mentals“. Tanmateix, lamenten que “feia anys que no ateníem infarts cardíacs o ictus amb el nivell de gravetat d’aquests mesos“.

