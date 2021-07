Metges de Catalunya recorrerà "per totes les vies" una possible anul·lació de les vacances dels facultatius

Metges de Catalunya (MC) avisa al Departament de Salut que, en cas que es cancel·lin les vacances del personal facultatiu dels centres hospitalaris i d’atenció primària per la tensió assistencial provocada per la cinquena onada de la covid, el sindicat recorrerà a instàncies jurídiques i farà front a la mesura "per totes les vies possibles".

Per a l’organització, aquesta decisió seria "un punt d’inflexió" que trencaria els consensos que hi ha hagut fins ara entre l’Administració i els professionals del sistema sanitari.

En aquest sentit, MC retreu a Salut i al Govern la manca de planificació i preparació davant una variant del coronavirus coneguda i molt més contagiosa que podia afectar especialment la població jove, amb menor percentatge de vacunació.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el vicesecretari general de Metges de Catalunya, el doctor David Arribas "Es van prendre decisions equivocades i precipitades, es van permetre reobertures, viatges i activitats massives que han facilitat la transmissió del virus. Ara no es pot fer recaure aquella irresponsabilitat sobre les esquenes dels facultatius, que estan esgotats i amb un estat anímic molt baix", assegura.

L’organització exemplifica l’esgotament dels professionals mèdics amb les dades sobre les baixes laborals del col·lectiu. Si abans de la pandèmia el percentatge de facultatius en situació d’incapacitat era inferior al 3%, un valor considerat tècnic, ara se situa prop del 10% per la incidència dels contagis, la covid persistent i les baixes per estrès i ansietat.

Així, MC assevera que les vacances, a més d’un dret fonamental, són una necessitat "física i mental" per als metges i metgesses després de 16 mesos interromputs d’emergència sanitària, i plantejar la seva anul·lació és "una crueltat i una injustícia".

Finalment, el sindicat reclama "per enèsima vegada" que Salut millori de manera "substancial i lineal" les condicions laborals i retributives dels facultatius "per retenir el talent i fer el sistema atractiu per facilitar les incorporacions". I és que la suposada manca de metges que al·lega Salut es resoldria si s'oferissin unes condicions de treball "dignes", segons MC.

En cas que no s’incrementin els recursos, el futur immediat del sistema serà "com una pandèmia perpètua", amb plantilles insuficients per fer front a la demanda assistencial de la població.