Un metge de vigilància pels mossos a tot Catalunya

Parlem de l'actualitat dels cossos policials amb la portaveu del sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes.



- És veritat que per tot el cos de Mossos d'Esquadra a Catalunya només hi ha un metge de vigilància de salut?



Doncs si, no només per Mossos, segons la llei en el departament d'interior els bombers, agents forestals, Mossos i administratius que treballen en el departament, haurien de tenir entre 9 i 10 metges de vigilància de la salut. En aquest moment només tenim un per 22.000 persones treballadores. Tenim una feina de risc, hi ha situacions en les quals podem patir un accident treballant o una intervenció quirúrgica, en el nostre cas molt més que el departament d'Ensenyament en el qual es va comparar amb els mateixos paràmetres, evidentment nosaltres i els bombers tenim unes particularitats. Només comptem amb un metge i pot trigar cent dies a visitar-nos, això provoca que un mosso estigui de baixa mèdica fins que un metge el visiti i el posi a treballar en altres funcions.



- El cos de Mossos d'Esquadra ha detingut a un lladre que està relacionat amb gairebé una trentena de robatoris amb força a pisos de Barcelona i que en una sola nit va cometre nou.



El principi actuava amb altres persones, però ara ja actuava sol i lamentablement després de passar a disposició judicial El 3 de febrer el jutge va decretar la seva posada en llibertat, per tant, aquest senyor continua al carrer. El modus operandi va ser com fan molts amb marcadors a les portes i després comparar si hi ha hagut moviment en aquest domicili o no. Tenia un joc de claus per poder actuar i eines especialitzades.