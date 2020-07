El mercat del pisos cau durant el primer semestre de 2020

El mercat immobiliari s’ha frenat amb la pandèmia i això ha provocat una baixada de preus a Barcelona dels pisos de segona mà. Segons un informe sobre el mercat de l’habitatge elaborat per la UPF i la immobiliària Tecnocasa, el preu per metre quadrat en el primer semestre del 2020 a la ciutat va caure un 7,21 % comparat amb el mateix període del 2019.

De l’estudi també se’n desprèn que es redueix la compra d’habitatges destinats a inversió. El 23,3 % de les transaccions són amb aquesta finalitat mentre que l’any 2016 es va fregar el 40 %. La majoria de pisos venuts aquest any estan en la franja de preus de 150.000 a 225.000 euros.

Prop de tres mesos de confinament domiciliari, a causa de la pandèmia de la covid-19, ha estat una experiència que, sobretot a les ciutats, ha marcat un canvi a l’hora d’imaginar quin és l’habitatge on volem viure: ha de tenir balcó o terrassa. Segons aquest estudi, la demanda d’habitatges amb espais on poder fer vida a l’exterior, a més, es detecta en els barris on ja viuen les persones que demanden un habitatge.

Una altra de les derivades que l’informe és que detecta un canvi en les motivacions per les quals es compra un habitatge. Si en els darrers tres anys no parava de créixer el nombre de compres pensades com a inversió -el 2017 van suposar el 30 % de les operacions-, en el primer semestre d’enguany la tendència s’ha capgirat. Aquest 2020, la majoria d’operacions immobiliàries han estat motivades per a una primera residència. Així, l’informe de la UPF i Tecnocasa destaca que ara el 30 % de les operacions tenen aquesta finalitat.

El finançament no canvia: hipoteca

Aquest informe detalla que hi ha una altra tendència que es manté invariable -la UPF i Tecnocasa estudien el sector immobiliari amb preus reals de mercat ininterrompudament des del 2004-, i és la manera com finançar la compra d’un immoble: la hipoteca. L’estudi calcula que la hipoteca mitjana que es demana en aquest període del 2020 és de 121.597 euros, un 0,9 % més que l’any passat, amb una quota mensual mitjana de 463 euros.

Amb tot, l’informe detalla que, tot i la paralització del sector a causa de la pandèmia, l’immobiliari tornarà a reactivar-se l’últim trimestre d’enguany.