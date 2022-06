Menys horaris de terrasses?

Foment del Treball, PIMEComerç, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Comertia i el Gremi d’Hotels donen suport a les reivindicacions del Gremi de Restauració pel que fa a l’horari de les terrasses i a la consolidació dels vetlladors provisionals.

Així doncs, en relació als horaris, les diferents organitzacions patronals rebutgen qualsevol mena de retallada i reivindiquen el pacte assolit el 2018, que va ser subscrit per tots i cadascun dels partits polítics amb representació a l’actual consistori i que preveia mantenir l’horari únic que es va introduir l’1 de gener de 2014 (i que ja en aquell moment va suposar una reducció).

Barcelona és una de les ciutats espanyoles amb l’horari de les terrasses més curt. Els dies feiners, per exemple, han de tancar a mitjanit, mentre que a Madrid, València o Sevilla l’activitat es manté fins a la 1h.

El que veritablement preocupa la ciutadania és tot allò que succeeix a l’espai públic quan acaba l’horari de les activitats reglades: botellades, incivisme,inseguretat, baralles, desordres públics, etc. Per això, les entitats creuen que caldria dedicar més recursos a erradicar aquests fenòmens; al mateix temps, demanen deixar de responsabilitzar el sector de la restauració.

Consolidació de terrasses

Pel que fa al procés de regularització de les ampliacions concedides durant la pandèmia, els representants dels diferents sectors econòmics recorden que el govern municipal s’ha compromès de forma reiterada i en públic a consolidar aquests vetlladors, especialment els ubicats a la calçada i les noves llicències.

El fet de poder disposar de taules a l’exterior determina en gran mesura la viabilitat de molts negocis del sector; a més, el nou mobiliari homologat (obligatori quan la terrassa s’ubica a la calçada) millora l’encaix en el paisatge urbà.

Les paraules dels diferents responsables polítics contrasten amb les xifres conegudes fa pocs dies i que apunten a una proporció de denegacions superior al 75%.

Per aquest motiu, les entitats insten el govern a reconduir la mesura de forma immediata per tal d’evitar el que, sens dubte, seria un incompliment flagrant dels compromisos assumits amb el Gremi i amb el sector.

Al mateix temps, denuncien l’abús que està protagonitzant el govern en relació a les “zones saturades”, un instrument de contorns ambigus que estaria sent utilitzat com a excusa per denegar sol·licituds de forma automàtica.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols (àudio).