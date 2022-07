La meitat de les famílies nombroses de Catalunya no podran fer vacances aquest estiu per falta de recursos

En l’enquesta que va fer per FANOC durant les dues darreres setmanes de juny entre les seves 11.567 famílies associades, el 49,1% de les famílies nombroses han manifestat que no podran fer vacances aquest estiu per falta de recursos econòmics. Un 30,4% farà uns dies de vacances a un hotel un càmping, apartament, casa rural o una activitat turística contractada. I un 20,5% d’aquestes famílies aprofitarà una segona residència pròpia o de familiars per a fer un dies de descans en família.

Aquestes xifres confirmen el que van respondre aquestes famílies el passat mes d’abril, a l’enquesta anual de consum de FANOC, a on deien que les vacances, juntament amb la tornada a l’escola, eren les despeses més difícils per a aquestes llars. En aquella enquesta el 24% d’aquestes famílies deien que no podrien fer vacances; en canvi ara, només dos mesos després, aquesta xifra s’ha doblat, el que significa que la inflació, amb la forta pujada de preus i la por económica pel futur, està tenint un impacte fortíssim en l’economia de les llars amb més infants a càrrec a Catalunya.

L’associació que representa a les famílies nombroses, FANOC, alerta de que aquestes dades ens indiquen el ràpid i fort creixement de la taxes de pobresa i exclusió social entre les famílies nombroses, el que afecta a un de cada quatre menors de Catalunya que viuen en aquestes unitats familiars.

Per aquest motiu FANOC demana al Govern de la Generalitat que recuperi la prestació universal per a fills fins a 6 anys d’edat per a famílies nombroses i monoparentals que va suprimir al juliol de 2011, i que faci un pla de xoc per donar més suport a les famílies nombroses, que no tenen encara cap pla específic adaptat a les seves necessitats, en raó de la major grandària d’aquestes famílies i del major nombre de menors dependents a càrrec.