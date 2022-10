La meitat de les dones amb lipedema no està diagnosticada

El lipedema és una malaltia progressiva del teixit gras que afecta gairebé exclusivament dones i que es caracteritza per un cúmul de greix patològic predominantment en braços i cames. És comú preguntar-se què és el lipedema, ja que és una malaltia poc coneguda a Espanya i a la resta del món.

Gairebé el 50% de les dones que pateixen un lipedema no estan diagnosticades. Aquesta notícia es feia pública fa un parell de dies. Parlarem més en profunditat del tema amb la doctora NoemiGonzalez del institut Anna torres.



- Què és lipedema?

És una acumulació desproporcionada de greix a les extremitats en comparació amb la resta del cos. La seva forma també és diferent i és dolorós, és una altra de les complicacions.



- El dolor pot ser invalidant?



Si depenent de la quantitat i com aguanti el dolor pot arribar a dificultar la mobilitat i afectar el nostre dia a dia.



- Només passa a les dones?



De fet, si, hi ha alguns casos d'homes, però són extremadament estranys i gairebé en quasi tots aquells casos s'ha sospitat una alteració hormonal. Lipedema el relacionem amb una inflamació crònica i un trastorn dels estrògens (són les hormones femenines sexuals) i sospitem que en els homes podria haver-hi també un trastorn.



- Per què aquesta malaltia està infradiagnosticada?



Primer de tot, moltes malalties no s'estudien a la facultat, en moltes ocasions a mesura que vas avançant en la teva especialitat vas descobrint coses, de fet, seria impossible estudiar-les totes. Aquesta malaltia té moltes semblances a una lipodistròfia (és un cúmul de greix en alguna zona del teu cos i en dones és molt freqüent) quan el greix s'acumula només en una determinada zona del cos, li diem lipodistròfia i es sol confondre amb cel·lulitis en moltes ocasions o amb obesitat. Penso que moltes d'aquestes malalties associades el cos de la dona no s'han pres seriosament fins fa relativament poc.