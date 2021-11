La meitat dels 9 milions de persones que ja tenien el passaport covid l'han tornat a demanar

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha explicat que el sistema per descarregar-se el passaport covid s'ha col·lapsat perquè de les 9 milions de persones que ja el tenien, la meitat l'han tornat a demanar.

Segons Puigneró, el problema és que hi ha hagut un "volum inesperat" de gent que tenia el certificat però no el trobava o no sabia on se li havia guardat al mòbil. I ha posat d'exemple que hi ha una persona a Catalunya que se l'ha descarregat 200 vegades.

Tot i les cues virtuals, el vicepresident ha destacat que divendres es van descarregar 400.000 certificats i 450.000 més cada dia del cap de setmana.

El vicepresident ha admès que les cues per accedir a la web o l'aplicació per mòbil de 'La meva salut' va arribar a pics de 300.000 persones. I ha afegit que no es va preveure que tanta gent que ja tenia el passaport covid se'l tornaria a descarregar. "És un fenomen que no hi comptàvem", ha afegit.

Preguntat per quan s'aplicarà la mesura de demanar el certificat per entrar a restaurants i gimnasos, Puigneró no ha volgut avançar cap calendari i s'ha limitat a dir que es prendrà la decisió en el marc d'una reunió que se celebra aquesta tarda.

Divendres al migdia, el Govern va decidir ajornar l'aplicació de l'ampliació del certificat davant la impossibilitat per moltes persones per descarregar-se l'anomenat passaport covid que acredita la vacunació en pauta completa contra el coronavirus.

Però com aplicarà la restauració aquesta mesura? farà falta contractar més personal?. A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el vicepresident de restauració de l'associació d'hostaleria de Tarragona, Àngel Pérez (àudio).

L'hostaleria gironina assegura que està "preparada" per començar a treballar amb el passaport covid. A més, el sector assenyala que "no caldrà" contractar més personal per poder donar compliment a aquesta mesura.

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Antoni Escudero, explica que es tracta d'una aplicació "molt senzilla" que els bars i restaurants de la demarcació ja tenen i que no comportarà un extra de feina "gaire gran".

Escudero s'ha mostrat "satisfet" que tiri endavant el certificat covid tot i que lamenta que arribi tard. "Ja ho vam demanar nosaltres quan es parlava de restriccions de tancaments", ha recordat el president de la FHCG.